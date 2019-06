Afvalstromen aanpakken door verduurzaming verpakkingen

Heijmans gaat het gebruik van verpakkingen radicaal terugdringen. Vanaf 2021 kiest het bouwbedrijf uitsluitend voor 100% herbruikbare verpakkingen.

Heijmans weert met ingang van volgend jaar verpakkingen zoveel mogelijk en accepteert vanaf 2021 alleen nog verpakkingsmateriaal dat 100% herbruikbaar/recyclebaar is. Het gaat om alle verpakkingen die het bedrijf binnenkomen, zowel op bouwprojecten als in de eigen bedrijfsvoering. Heijmans is het eerste bouwbedrijf dat op deze manier met verpakkingen omgaat. Het bedrijf wil daarmee een nieuwe norm stellen die een belangrijke impuls geeft aan circulariteit in de bouw.

Esther Donders, directeur Procurement bij Heijmans, licht deze ambitie toe: “Net als consumenten, kopen bouwbedrijven vrijwel nooit bewust verpakkingsmaterialen in, maar ze krijgen deze wél altijd meegeleverd. We hebben al forse stappen gemaakt door afvalstromen apart in te zamelen en gescheiden af te voeren, zodat zoveel mogelijk waarde daarvan wordt behouden. Wij zijn van mening dat het nu tijd is voor een volgende stap: het verduurzamen en terugdringen van verpakkingsmaterialen.”

Minder en anders

Heijmans zet allereerst in op het terugdringen van de hoeveelheid en het aantal soorten verpakkingsmaterialen en gaat eisen stellen aan verpakkingen die wél gebruikt worden. Samen met leveranciers en onderaannemers wil het bedrijf zogenoemde mono-stromen creëren van herbruikbare materialen. Dit betekent bijvoorbeeld dat verpakkingen waarin verschillende materialen zijn geïntegreerd, niet langer meer zijn toegestaan op bouwplaatsen waar Heijmans actief is.

Om de nieuwe verpakkingsdoelstelling te bereiken, schakelt Heijmans intensief met haar leveranciers en onderaannemers. Zij worden uitgedaagd om te komen tot duurzame oplossingen en over te schakelen op herbruikbare alternatieven. Vanaf 1 juli 2019 neemt Heijmans de nieuwe verpakkingseisen op in alle nieuw af te sluiten inkoopcontracten. Lopende contracten worden hierop aangepast voor eind 2019. Samen met ketenpartners Suez en Renewi zorgt Heijmans voor een juiste afvalscheiding en -verwerking zodat hergebruik ook daadwerkelijk mogelijk is.

Strategisch belang

Het verpakkingsbeleid past in de Heijmans-strategie ‘Verbeteren, Verslimmen, Verduurzamen’, waarmee het bedrijf vorm geeft aan zijn ambitie om een gezonde leefomgeving te creëren. Met het reduceren en verduurzamen van verpakkingsmaterialen wil Heijmans een positieve impuls geven aan circulariteit en het milieu minder belasten. De gebouwde omgeving en de bouwindustrie hebben een grote impact op ons milieu, waardoor er veel winst te behalen is op dit gebied. Het bedrijf roept andere bouwers dan ook op om dit voorbeeld te volgen.

Bron: persbericht Heijmans