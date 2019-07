Internationaal platform brengt stakeholders bouwprojecten bij elkaar

Om innovatie in de bouw- en vastgoedsector mogelijk te maken is kennisdeling en nauwe samenwerking essentieel. Een grote hoeveelheid partijen predikt mee te werken aan de oplossingen van morgen, maar welke partners maken ambities waar en welke kwaliteit leveren ze onderaan de streep?

Op die vragen wil het nieuwe internationale platform en startup Galleo een antwoord geven. Het moet partijen als architecten, ingenieurs en bouwbedrijven bij elkaar brengen en als intelligence hub fungeren. “Het is een kennisbaken voor alle belanghebbenden van bouwprojecten”, geeft medeoprichter Kars Haarhuis aan. “We proberen hier alle bloedgroepen met elkaar te verbinden om duurzame meters te maken.”

Bouwtrajecten inzichtelijk

Door informatie over projecten te uploaden is het eenvoudiger om kruisverbanden te leggen. “Bijvoorbeeld tussen het aantal vierkante meters, het energieverbruik, de duurzaamheidscertificaten die zijn toegewezen en de innovaties die zijn toegepast. Ook vinden partijen hier specifieke gegevens over bijvoorbeeld de onderaannemers die aan projecten hebben meegewerkt en hoe de samenwerking verliep tussen de verschillende stakeholders. Zo wordt sneller duidelijk welke kwaliteit wordt nagestreefd en of is behaald wat aanvankelijk werd beoogd.”

Vooral laatstgenoemde element is van essentiële waarde. Tendens in de bouw- en vastgoedsector is om ambities aan de voorkant van bouwprocessen hoog in te schalen, om daar in de praktijk niet alles van terug te zien. “Tot dusver was informatie over deze resultaten lastig te achterhalen. Dat willen wij veranderen en ervoor zorgen dat het eenvoudiger wordt om als duurzame koploper bewijslast te leveren voor je initiatieven en gerealiseerde projecten.”

Drempel verlagen

Dat doet het platform onder andere met een tool die het mogelijk maakt om met één druk op de knop tender ready referentiebladen te genereren. “We willen Galleo een centraal punt vol informatie maken. Het doel is om zowel intern als extern het verschil te maken en voordelen te bieden. Je hebt er verschillende manieren om met elkaar te verbinden, kennis te delen en te verbreden, ook op internationaal vlak. De drempel om lessons learned te delen willen we verlagen en de slagingskans van duurzame projecten naar een hoger niveau tillen.”

Op de website van Galleo vind je op dit moment al informatie over verschillende organisaties en projecten. Door gratis te registreren krijg je toegang tot uitgebreidere informatievoorziening en kun je in contact komen met andere professionals.