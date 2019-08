Heropening Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Aan het begin van de zomer is bekendgemaakt dat de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ (SEEH) na een tijdelijke stop weer opengaat voor eigenaar én bewoners.

Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Hiermee wordt de eigenaar én bewoner van een woning gestimuleerd energie te besparen. De SEEH is ook bedoeld voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's), woonverenigingen en -coöperaties. Wil een eigenaar én bewoner hiervoor in aanmerking komen, dan moet deze minimaal twee grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd en betaald. Na uitvoering en betaling vraagt de eigenaar én bewoner de subsidie aan.

Voorwaarde is verder dat:

de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning;

voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH;

de maatregelen voldoen aan de gestelde voorwaarden;

de uitvoering plaatsvindt nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting half augustus plaats.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO.nl. in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met deze heropening van de regeling komt de regering ook tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda-zaak. Stichting Urgenda eiste dat de Nederlandse staat ervoor zorgt dat de CO 2 -uitstoot snel vermindert. Energiebesparing in de gebouwde omgeving helpt daarbij.

ISDE

RVO.nl verwacht dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Bij de publicatie in augustus wordt meer informatie bekend over de regeling. Bijvoorbeeld over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces.

Het is verder de bedoeling om vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

Voorlichtingsbijeenkomst

Op donderdagmorgen 29 augustus 2019 wil RVO.nl in de Jaarbeurs (Utrecht) een voorlichtingsbijeenkomst houden voor bouwbedrijven, gemeenten en andere stakeholders. Er wordt dan een toelichting gegeven op de inhoud van de regeling en de belangrijkste do’s en dont’s van het aanvragen van subsidie worden uitgelegd.

Wil je een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen? Stuur dan een mail naar RVO.nl onder vermelding van ‘SEEH voorlichtingsbijeenkomst’.

Wil je alleen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar RVO.nl onder vermelding van ‘SEEH nieuws’.