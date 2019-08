Gamechangers in de Bouw & Infra in Circl

Circl aan de Amsterdamse Zuidas vormt het podium voor Gamechangers in de Bouw & Infra, waar de veranderopgave en de harde en zachte kanten van samenwerkingen naar voren komen.

Duurzaam Gebouwd besteedde het afgelopen jaar ruime aandacht aan Circl, dat als een van de inspiratiebronnen geldt op het gebied van circulair bouwen. Zo kwam de ontwikkeling aan bod bij een interview met Housni Chaibi, consultant van Brink Management / Advies, waarin hij vertelt over zijn onderzoek naar de kansen van een business ecosysteem. Ook kwam Circl voorbij in het hoofdinterview met Roel Vollebregt van BAM Bouw en Vastgoed Nederland. Hij noemt Circl en Bajes Kwartier als circulaire gebieds- en gebouwontwikkelingen.

Nieuwe vormen van samenwerkingen

Dat Circl de perfecte locatie is voor een congres over nieuwe vormen van samenwerkingen, bewijzen we in een artikel waarin we meekijken in het circulaire inkoopproces van Circl. Zo kijken we onder andere naar de Afwegingsmatrix, waarmee aanbiedingen van leveranciers werden beoordeeld. In deze publicatie krijg je meer informatie over het circulaire inkoopproces.

Programma en inschrijven

Vorige week stelden we al een van de sprekers voor van Gamechangers in de Bouw & Infra: Bernard Wientjes. In dit artikel gingen we in op de acties en ambities van De Bouwagenda, waar Wientjes de voorzittersrol vervult. Naast deze keynote spreken Petran van Heel, sector banker bouw ij ABN AMRO Bank en Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling SKG-TU Delft. Van Heel gaat in op zijn visie over circulair denken en doen. Verdaas vertelt je meer over over de puzzel in het planologisch paradijs en vanzelfsprekend kom je ook meer te weten over de locatie Circl, de circulariteitsambities en de samenwerkingen. Lees hier meer over het programma en schrijf je in.

Terugblikken

Benieuwd naar de vorige Gamechangers in de Bouw & Infra? Op deze terugblikpagina vind je een fotoverslag van de inspiratievolle dag.