Verfrissende kijk op cultuurverandering wordt beloond

De DigiDare Award beloont personen en organisaties die zich inzetten voor cultuurverandering. Tijdens de BIM Loket D-Day op 4 oktober wordt deze verfrissende kijk op cultuur voor digitalisering rijkelijk beloond.

In dit artikel laten we je zien hoe je kunt meedingen naar de award en wat de voorwaarden zijn om mee te doen. De wedstrijd is interessant voor personen, collectieven of organisaties binnen de bouw- en vastgoedsector, infra en ruimtelijke omgeving.

Er zijn twee rondes: de voorronde en de finale. In de voorronde pitch je je inzending in een filmpje van maximaal 2 minuten. Uit alle pitches worden door een jury de 3 beste inzendingen geselecteerd. Via het inschrijfformulier op deze pagina stuur je je pitch in. Tijdens de finale krijgen drie finalisten elk drie minuten om hun verhaal voor een live publiek te presenteren. Het publiek bepaalt op 4 oktober 2019 wie er naar huis gaat met de DigiDare Award.

Rand- en inschrijfvoorwaarden

Om mee te dingen, moet je inzending aan twee randvoorwaarden voldoen:

Concrete relatie met digitalisering in de bouw en vastgoed, infra en/of ruimtelijke omgeving.

Betreft een bijdrage aan de nieuwe cultuur van digitale samenwerking.

Bij de beoordeling hanteert de jury de volgende criteria:

Op deze pagina lees je meer over de jury en zetten we op de prijzen waar je voor meedingt, op een rijtje. Hier vind je ook het inschrijfformulier.

Relevantie

In het filmpje moet duidelijk naar voren komen wat jij ten aanzien van het project met aantoonbaar resultaat teweeg hebt gebracht.

Impact

Wat heeft jouw nieuwe koers bijgedragen binnen je organisatie of in de sector? Wat is het resultaat?

Voorbeeldfunctie

De inzending werkt motiverend en inspirerend voor collega’s of professionals elders.