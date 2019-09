Wie zijn de mensen in de organisatie die de vernieuwing brengen?

Blog en verslag over de bijeenkomst SneakPreview Frontrunners in de Nieuwe Economie. “Ondernemers die zich richten op maatschappelijke waarden zijn succesvoller.”



tekst: Charlotte Extercatte (Ambassadorwise, foto onder)

“Proef met bezorgrobot kan niet doorgaan vanwege hitte”, lees ik in de krant op mijn laatste vakantiedag. Daags ervoor sta ik vlakbij Utrecht in de hagel, terwijl het thuisfront in tropische temperaturen bij het zwembad ligt. Waar het eerdere kletspraatje bij de kassa van het broodjes halen op de camping, ging over “lekker weertje he”, ging het deze zomer over klimaatverandering. “Het is toch echt, die klimaatverandering.”

De gesprekken hebben soms iets onuitgesproken droevigs. Een soort wanhoop of apathie: ik wil wel, maar wat moet je ermee? Die onrust proef ik ook bij ondernemers.

Vlak voor de zomervakantie hadden we een volle zaal bij de SneakPreview Frontrunners in de Nieuwe Economie op Nyenrode. Het gesprek op die - ook warme - dag ging over de rol van ‘voorlopers’ in het versneld realiseren van toekomstbestendige organisaties in tijden van transitie.

De vragen die op deze dag werden gesteld, waren onder meer: Hoe kun je organisaties in beweging krijgen richting een nieuwe, duurzame manier van ondernemen? Wie zijn de mensen in de organisatie die die vernieuwing brengen? En maken ze organisaties ook écht succesvoller, want ik moet het wel kunnen uitleggen dat we hierin willen investeren!

Positieve boodschap

In het programma werken we samen met het Centre for Sustainable Business en Stewardship van Nyenrode. Andre Nijhof deelde zijn verhaal over de vier onderzoekslijnen die hij in de afgelopen vijftien jaar heeft opgezet. Hij heeft een positieve boodschap: ondernemers die zich richten op maatschappelijke waarden zijn succesvoller dan ondernemers die zich focussen op de korte termijn van omzet en rendement. De mensen die daarin het verschil maken, zijn de mensen die vanuit intrinsieke motivatie proactief bijdragen aan die maatschappelijke waarde.

Vanuit de praktijk bracht ik verhalen van voorlopers uit de programma’s die ik de afgelopen tien jaar draaide met bureau AmbassadorWise. Theorie en praktijk gaan hier hand in hand. Voorlopers komen vaak uit onverwachte hoek en krijgen door de programma’s een podium. Zo werkt een heftruckchauffeur aan marketing van gezonde producten en bouwt een controller aan een interne innovatiecultuur.

Verrassend netwerk

Deelnemers aan de Sneakpreview werkten bij verschillende bedrijven, zoals een bank, een it-bedrijf, een gemeente, een leiderschapsconsultant, een grote cateraar en een internationaal handelsbedrijf. Allen nieuwsgierige professionals die zich vanuit een management- of programmarol bezighouden met het verduurzamen van organisaties.

De behoefte van de deelnemers was glashelder: “Dat er heel veel tools zijn, weet ik inmiddels, maar het is de uitdaging hoe we de mensen in onze organisatie meekrijgen. Het organiseren van interne netwerkkracht, daar zit volgens de voorlopersverhalen de crux.”

De netwerkkracht bleek ook extern goed te werken, tijdens deze bijeenkomst. De synergie tussen de deelnemers bleek groot en er werden allerlei contacten uitgewisseld. “Juist die verbindingen met voorlopers in andere markten geven mij energie om in mijn eigen organisatie de voorlopers te gaan organiseren, prachtig netwerk hier.”

