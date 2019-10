Natuurlijk, het congres voor natuurinclusief bouwen

We hebben natuur dichtbij nodig voor onze gezondheid en ons geluk. Dat wordt steeds duidelijker, des te meer door de stijgende behoefte aan woonruimte in ons steeds krappere stedelijke omgevingen. Gelukkig hebben we allemaal een deel van de oplossing in onze handen. Daarom nodigen Provincie Overijssel en haar partners, verzameld onder de noemer Natuur voor Elkaar, u graag uit voor Natuurlijk op 20 november 2019 in Olst. Tijdens dit congres krijgen tal van experts, ervaringsdeskundigen en initiatieven het podium om hun visie op en ervaringen met natuurinclusief bouwen en biodiversiteit met u te delen.

Natuurlijk dompelt je een dag lang onder in de kansen voor natuurinclusief bouwen en een groene leefomgeving. Tal van inspirerende visies, projecten en meningen passeren de revue, waaronder die van Ballast-Nedam, gemeente Den Haag, het Stationsgebied Almere en de TU Delft.

Natuurlijk biedt:

Inspirerende experts en keynote sprekers, zoals Tim Webb van National Park City London over de energie van passie, angst, woede en liefde voor en over groen in steden.

De lancering van de digitale Toolbox Natuurinclusief Bouwen, waarin alle stakeholders praktische informatie vinden om natuurinclusief te bouwen.

Tal van workshops rond actuele thema’s en succesvolle projecten die laten zien hoe groen en natuurinclusief werken een project kan verrijken.

Volop gelegenheid tot het ontmoeten van (on)bekenden om ervaringen te delen, kennis te verrijken en concreet aan de slag te gaan met natuurinclusief bouwen.

Voor wie?

Iedereen die met natuurinclusief aan de slag kan en wil, wordt van harte uitgenodigd inspiratie op te doen en te onderzoeken hoe zijn/haar bijdrage er uit kan zien. Niet alleen voor grote nieuwbouwprojecten, maar juist ook in bestaande wijken en woningen. Van projectontwikkelaar tot aannemer, van beleidsmaker tot architect, van actieve burger tot wetenschapper.



Doe je mee?

Wil je in 2020 (nog meer) werk maken van natuurinclusief bouwen? Meld je dan vandaag nog aan via www.natuurlijk2019.nl.