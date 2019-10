Flexibel en duurzaam kantoor in Kampen

Het is een spannende tijd voor Duurzaam Gebouwd-partner WOLF Energiesystemen. Na een forse groei betrekt de ontwikkelaar van installatieconcepten in 2020 een nieuw kantoor. Het is bijna vanzelfsprekend, maar we benoemen het toch nog even: het gaat hier om een duurzaam gebouw. In deze artikelenreeks laten we de visie en ambitie zien die aan de bouw voorafgingen en buigen we ons over de genomen duurzaamheidsmaatregelen.

In het eerste artikel van deze reeks schuiven we aan bij directeur Martin Wendels, die ondervond hoe zijn organisatie in het huidige pand in Kampen uit het jasje groeide. “De afgelopen jaren ontwikkelden we ons van leverancier met een focus op luchtbehandeling en ventilatie, naar sparringpartner en realisator van integrale concepten. We zijn vandaag de dag in zowel woningbouw als utiliteit actief en de inzet op een totaalpakket van oplossingen heeft ons geen windeieren gelegd.”

Die rolverandering en activiteitenverbreding maakt het huidige kantoorgebouw wat te krap. Een mooi moment om op zoek te gaan naar huisvesting die beter past. “Daarbij was de wens om in Kampen te blijven. Ook vanuit duurzaamheidsperspectief leek ons dat een goed uitgangspunt. We willen voor onze medewerkers een korte reistijd waarborgen en realiseren ons dat dit een groot goed is.”

Bestaande bouw of nieuwbouw?

In eerste instantie werden de zinnen gezet op het betrekken van een bestaand kantoorpand. Uit duurzaamheidsoogpunt een mooie overtuiging. “Toch bleek de realiteit weerbarstiger. Zo vonden we geen geslaagd gebouw en zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. We bekeken de opties om een transformatie mogelijk te maken van een gebouw dat niet meer voldoet aan eisen en functies.” Het beschikbare vastgoed bleek ongeschikt voor renovatie of transformatie, waarmee de route naar nieuwbouw openbrak.

Op de nieuwe locatie krijgt de ontwikkelaar van duurzame installatieconcepten ruimte voor onder meer een kantoorgedeelte en showroom. “We hebben meer mogelijkheden om trainingen te geven en kunnen onze klanten eenvoudiger laten zien welke oplossingen er mogelijk zijn. Niet alleen in de showroom, maar ook door te laten zien hoe de installaties in het gebouw functioneren. Hierdoor krijg je bijvoorbeeld een impressie van het lage geluidsniveau die de warmtepompen maken.”

Flexibiliteit

Om toekomstbestendigheid te borgen is flexibiliteit essentieel. Ook die pijler zit verwerkt in het ontwerp en de uitwerking van het nieuwe kantoor. “We willen dat het gebouw lang kan worden gebruikt, op verschillende manieren. Ook al gaan we er natuurlijk vanuit dat we nog lang in het gebouw kunnen vertoeven, willen we het ook neerzetten met de decennia hierna in het achterhoofd. Om die reden hebben we bij de indeling van het kantoor rekening gehouden dat het gebouw ook voor andere toepassingen ingezet kan worden. We hebben dan ook verschillende schetsen laten maken van indelingsvarianten.”

In de zomer van 2020 moet het gebouw klaarstaan om de collega’s van WOLF Energiesystemen naar alle tevredenheid te huisvesten. In eerste instantie worden op de bovenverdieping 25 werkplekken gerealiseerd met daarnaast nog 3 ruimtes, die multifunctioneel ingezet worden met meerdere flex- en stiltewerkplekken of als spreekkamer. Er is natuurlijk meer te vertellen over de duurzaamheidsmaatregelen, onder andere op het gebied van omgevingsmanagement, circulariteit en energie. “We zijn nu door het vergunningsproces en binnenkort starten we met de bouw.”

Blijf DuurzaamGebouwd.nl volgen voor het laatste nieuws over het nieuwe kantoor van WOLF Energiesystemen en ontdek alles over de duurzaamheidsambities op het gebied van omgeving, energie en circulariteit.