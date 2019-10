Onderzoek naar Slaagbaten: eerste resultaten

Hoe zorgen we in de bouwsector ervoor dat we succesvol zijn? Duurzaam Gebouwd deed samen met ABN AMRO en RISNET onderzoek naar de ‘slaagbaten’.

Hoe kunnen we in de bouwsector onze gezamenlijke én individuele opgaven realiseren en onze doelen halen binnen budget, op tijd en zonder gedoe? De factoren die het meeste bijdragen aan de succesvolle realisatie van onze bouw- en beheeropgave, de 'slaagbaten', stonden centraal in een onderzoek van Duurzaam Gebouwd samen met ABN AMRO en RISNET (kennisplatform voor risicomanagement in de bouwsector).

Kern van het onderzoek is een enquête waarop ruim 300 respondenten hebben gereageerd. Check nu alvast onze sneak preview:

Investeer in de factor Mens

Investeren in mensen geeft meer garantie op succes dan (alleen) investeren in Techniek, Procesmanagement en Project- en contractmanagement. Maar hoe dan? Je kunt denken aan HRM, opleiding en kennis of betere integratie en verbinding. Maar het onderzoek laat zien dat respondenten de meeste waarde hechten aan investeren in cultuur, houding en gedrag.

Specificeren en ontwerpen is Koning

Specificeren en ontwerpen zijn van grote invloed op de slaagbaten. Op de vraag in welke bouwfase het verschil kan worden gemaakt, wint de specificatie- en ontwerpfase. Ook vanuit de invalshoek van procesmanagement wint specificatie en ontwerp het van andere processen, zoals tijd- en kostenmanagement, risicoverdeling en -management en kwaliteits- en informatiemanagement.

Hoge verwachtingen van Bouwteams

Ook de gekozen bouworganisatie- en contractvorm heeft invloed op het resultaat. Overall worden bouwteams en allianties gezien als meest geschikte vorm om de kans op een succesvol project te verhogen. Daarna volgen geïntegreerde contracten en daarna, op enige afstand, het traditionele bestek. Maak je echter onderscheid tussen respondenten uit de publieke en private sector, dan wijkt die eerste af van het totaal. Bij publieke partijen/overheden staat het traditionele bestek nog wel op de tweede plek, achter bouwteams en allianties.

Gamechangers in de Bouw & Infra

Wat is het belangrijkste instrument tijdens de fase van aanbesteden/tenderen, om je project succesvol te maken? En tijdens de fase van uitvoering/contractbeheersing? En wat wordt nu eigenlijk als grootste Gamechanger(s) gezien door de respondenten? Het antwoord op die én andere vragen krijg je tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra, waar het definitieve resultaat wordt gepresenteerd. Op het programma staan bovendien diverse keynotes, speedcourses en praktijkvoorbeelden over aanbesteden, contracten en andere aspecten van samenwerken. Nieuwsgierig? Schrijf je hier in voor het congres.

PS: Dank aan iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek. Onder de respondenten zijn inmiddels drie gratis kaarten verloot voor het congres Gamechangers in de Bouw & Infra. Deze maken wij binnenkort bekend via onze social media.