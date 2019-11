Nog 1 week tot Gamechangers in de Bouw & Infra

Opgelet! Nog één week te gaan totdat het congres Gamechangers in de Bouw & Infra losbarst. In dit artikel gaan we in op de thema’s van de dag en laten we je zien hoe je je kunt inschrijven voor dit event.

Het Klimaatakkoord bevestigt nog eens de urgentie: de Nederlandse bouwsector staat voor de grote uitdaging om te verduurzamen. Dat betekent: circulair bouwen, de energietransitie realiseren en onze leefomgeving klimaatbestendig maken. Dit vraagt niet alleen om technische kennis en technische innovaties. Iedereen die de sector kent, weet: dit vraagt ook om sociale innovaties en een andere manier van samenwerken. Om een meer coöperatieve relatie tussen vraag en aanbod en meer aandacht voor het contact in plaats van het contract. Meer verbinding tussen de werelden van vastgoed, bouw, infra en openbare ruimte. Inclusief aandacht voor hoe we de burger betrekken, processen inrichten en zorgen voor financiële prikkels om genoemde opgaven te stimuleren.

Het congres Gamechangers in de Bouw & Infra richt zich op deze niet-technische component van de veranderopgave die voor ons ligt. Op het programma staan interessante inzichten en praktijkvoorbeelden over het veranderende landschap in de bouwsector als het gaat om hoe we de samenwerking tussen partijen organiseren. Daarbij komt de harde kant van die samenwerking aan bod, denk aan ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden, contracten, verdienmodellen, bouw- en beheerprocessen. Maar er is ook aandacht voor de zachte kant: cultuur, houding, gedrag, participatie en verandering.

Bekijk hier het programma, dit staat jou te wachten:

· Voor vroege vogels: een gave rondleiding door één van de hipste gebouwen op de Amsterdamse Zuidas dat niet voor niets Circl heet…

· Je gaat grote namen live op het podium zien. Met korte keynotes geven zij hun visie op hoe we samen de energietransitie en een circulaire bouwsector moeten realiseren.

· Via de keynotes krijg je verschillende invalshoeken te horen: vanuit de financiële sector, de Bouwagenda, decentrale overheden, de wetenschap en het bedrijfsleven.

· In de parallelsessies kun je leren van praktijkvoorbeelden van partijen die écht nieuws te melden hebben op het gebied van samenwerken.

· Je kunt actief in gesprek met andere deelnemers via ronde tafelgesprekken waarin je ook meer te weten komt over andere organisaties en initiatieven.

· Een feest van herkenning: tijdens de vele informele momenten ontmoet je veel gelijkgestemden. Professionals die van contract naar contact willen. Die van een competitieve naar een coöperatieve houding zoeken en samen met jou de schouders eronder willen zetten.

