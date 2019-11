Demonteerbare Cradle to Cradle-lift

Mitsubishi Elevator Europe lanceert de MOVE, een nieuwe lift die ontworpen is volgens de Cradle to Cradle (C2C) filosofie. De MOVE ontvangt in het eerste kwartaal van 2020 een officieel C2C-certificaat, als de eerste liften operationeel zijn. Daarmee heeft de leverancier een wereldwijde primeur.

Beeld: Mitsubishi Elevator Europe

Bij de productie van de lift worden 25% minder grondstoffen gebruikt dan gemiddeld in de markt. Alle componenten kunnen eenvoudig gedemonteerd worden en er wordt gewerkt volgens het ‘niet lijmen, niet lassen’ principe. De MOVE wordt volledig in Nederland geproduceerd, uitsluitend door gebruik te maken van Europese toeleveranciers. In samenwerking met deze partijen wordt gewerkt aan een Environmental Product Declaration (EPD).

Data verzamelen

Inspelend op de wens om steeds slimmere gebouwen te ontwerpen en te ontwikkelen wordt met sensorentechnologie op ruim 700 verschillende parameters data verzameld. Met die gegevens wordt het eenvoudiger om preventief onderhoud uit te voeren en op afstand de lift te configureren, waarmee onderhoudskosten worden uitgespaard.

Kwaliteit en lage TCO

“In een markt die vooral gericht is op aanschafprijs, snelle vervanging en omzet via hoge omloopsnelheden, is de MOVE een onderscheidend product dat past binnen de Mitsubishi filosofie gericht op kwaliteit en lage total cost of ownership”, laat algemeen directeur Evert Visser weten van Mitsubishi Elevator Europe.