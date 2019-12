Oude kabelgoten gesloopt en nu online te koop

De voedingsbodem voor circulair slopen wordt steeds beter. Dat bewijst wel de sloop van een grote drukkerij in Utrecht.

Voor de sloop van deze drukkerij in de Merwedekanaalzone in Utrecht zijn GBN, Lek Mining en Technische Unie een samenwerking aangegaan. Naast de sloop was een van de speerpunten het terugbrengen van oude kabelgoten in de keten. Sinds eind november 2019 worden deze kabelgoten verkocht via de webshop van groothandel Technische Unie.

Samen pionieren

Harry Hofman, Ketenregisseur Circulaire materialen bij GBN: “Samen met Lek Sloopwerken en Lek Mining slopen we deze drukkerij, maar we wisten dat we dit niet alleen kunnen doen. We hadden ook partners nodig om de gesloopte bouwmaterialen terug in de keten te brengen. Ik kwam al snel uit bij Technische Unie, een uitstekende partner vanwege de kennis en ervaring met diverse logistieke processen.”

Ook de inbreng van Lek Mining was van belang. Richard van Kippersluis, Algemeen Directeur van Lek Mining: “In een ideale wereld worden alle materialen gedemonteerd en in de keten teruggebracht. We staan aan het begin van deze ontwikkeling. We zijn met elkaar gestart en onderzoeken waar we in de praktijk tegen aanlopen. Dat vraagt een andere denkwijze.”

“We lopen bijvoorbeeld niet meer door een slooppand heen met de vraag hoe we het pand zo snel mogelijk plat kunnen krijgen, maar met de vraag welke materialen we terug de keten in kunnen brengen. We zien bijvoorbeeld dat het sloopteam een transitie ondergaat van sloopteam naar demontageteam. Binnen Lek Mining hebben we daarom ook een scheiding gemaakt tussen traditionele slopers en circulaire slopers.”

“In de gehele bouwketen staat circulariteit op de agenda”, weet ook Hans Christiaans, Business Manager Key Accounts bij Technische Unie. “Wij zijn een belangrijke schakel in deze keten, zeker als het gaat om installatiemateriaal. Ook wij denken na over onze rol in circulariteit en de beschikbaarheid van materialen en grondstoffen op lange termijn. Alles dat gesloopt wordt, moet worden teruggebracht in de keten. Daar ligt het draaipunt én de rol van Technische Unie.”

Start met kabelgoten

Jurjen de Jong, Manager Verkoopkantoor Amsterdam bij Technische Unie vult aan: “Aan de hand van het 10R-model hebben wij de materialen uit de drukkerij geclassificeerd en zo geanalyseerd welke materialen we als eerste in de keten gaan terugbrengen. We starten met kabelgoten omdat deze volwaardig kunnen worden hergebruikt door een nieuwe gebruiker. Dit wordt re-use genoemd en staat op nummer 4 in de ‘prioriteitsladder’ van het 10R-model. Na de kabelgoten gaan we starten met (nood)verlichting, toiletten, wastafels, kabels en schakelmateriaal.”

Met ruim twee miljoen artikelen van meer dan 700 leveranciers is Technische Unie zeer goed thuis in alle installatiematerialen op het gebied van elektrotechniek, licht, gereedschap, sanitair, verwarming en klimaattechniek. Op weg naar meer circulariteit in de bouw kan het bedrijf daarom een belangrijke rol vervullen. De rol van GBN is die van regisseur van (her)gebruik van stromen, zoals secundaire bouwstoffen, beton, grond, baggerspecie en kunstgras, in de hele keten in Nederland.

Bron: Persbericht

Foto's boven: LEK Mining

Foto (onder) v.l.n.r.: Jurjen de Jong, Richard van Kippersluis, Hans Christiaans en Harry Hofman