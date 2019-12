Gedragsveranderaars en innovators op het podium van Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 zet op 6 februari 2020 actuele en urgente thema’s centraal: Gedragsverandering en Samenwerking. Met een grote diversiteit aan experts laat het congres je zien hoe je de persoon achter de voordeur bereikt en met andere innovators uit de bouw- en vastgoedsector samen zorgt dat voor baanbrekende vernieuwingen.

Futurist en uitvinder Arash Aazami trapt het congres af met zijn unieke combinatie van technologie, wetenschap en ondernemersvisie. In een verhaal vol anekdotes en analyses maakt hij zijn wens kenbaar: schone energie voor ieder mens. De vraag die Aazami stelt: ‘Hoe komen we daar?’. De invloed van digitalisering op ons energiesysteem en de opkomst van internet in de energietransitie zijn slechts twee onderwerpen die tijdens zijn keynote naar voren komen.

200.000 huishoudens energieneutraal

Ook gedeputeerde Tjisse Stelpstra deelt zijn kennis en vertelt je onder andere over een forse Drentse ambitie. Ruim 200.000 huishoudens moeten in 2040 energieneutraal wonen. “Dat klinkt als een forse uitdaging en dat is het ook. Daarom zijn de activiteiten en stimuli die we hiervoor opzetten divers en uitgebreid. En de ambities worden breed gedragen: ruim 100 partijen trekken samen met ons op in wat wij noemen de Expeditie Energieneutraal Wonen in Drenthe.”

Dankzij het duo Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen van Dijksterhuis & Van Baaren en de Behavior Change Academy worden drijfveren van de mens duidelijk en hoe hij omgaat met veranderingen. Congresdeelnemers krijgen een inspiratie-boost om gedrag langdurig te veranderen, om de grote uitdagingen binnen de energietransitie en circulariteit de baas te kunnen. Van Baaren richtte het masterprogramma Gedragsverandering op aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, terwijl Van Leeuwen hoofddocent is van de eerste postacademische opleiding tot gedragsveranderaar.

Hopelijk proef je de variatie aan sprekers al. Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres presenteren we je graag het programma en vertellen we je meer over de workshops, waarin niet alleen kennis wordt gedeeld maar vooral nieuwe samenwerkingen en acties worden opgezet.

Jaarlijks terugkerend fenomeen

Een belangrijk onderdeel van het congres en een jaarlijks terugkerend fenomeen is de uitreiking van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. “Met de Awards willen we uiteraard duurzaam bouwen stimuleren”, vertelt Niels van Ommen van Duurzaam Gebouwd. “Een Award is dan zowel een beloning voor de winnaar als een inspiratie voor anderen. Bijkomend is dat we partijen willen aanmoedigen om wat trotser te zijn op wat ze doen. We zijn in onze sector heel bescheiden, terwijl we hele gave dingen doen. Laat dat maar eens zien!”

Wim Hazeu, Robert Koolen, Jos van Dalen en Lian Merkx nemen dit jaar zitting in de jury van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020. Andy van den Dobbelsteen is juryvoorzitter. Ze beoordelen projecten die zich onderscheiden op het gebied van duurzaam bouwen. De Awards worden op 6 februari 2020 uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Assen.

Ben trots en laat het zien

Inschrijven voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards kan tot 8 januari 2020. Dat doe je op de website van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards, waar je ook kunt lezen wat een nominatie je oplevert. Op DuurzaamGebouwd.nl interviewen we de winnaars Woonwaard en cepezed. Ook komen de initiators FSC, abcnova en stichting W/E Adviseurs aan het woord. Zorg dat je het verschil maakt, schrijf je in en beklim als winnaar het podium tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 6 februari 2020 in de Bonte Wever te Assen.