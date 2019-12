Gedeputeerde Tjisse Stelpstra roept jou op

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van provincie Drenthe roept jou op om naar het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 te komen. Daar staat ‘Missie Duurzaam Drenthe’ op de rol, met een ambitie van bijzondere omvang: een energieneutrale woningvoorraad in 2040.

De uitdagingen rondom die scherpe ambities en de invulling ervan komen aan bod tijdens de keynote van gedeputeerde Stelpstra tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2020, op 6 februari in de Bonte Wever. Alleen al om die kennisdeling en het bijbehorende netwerken mag het Duurzaam Gebouwd Congres niet ontbreken in je agenda.

Op DuurzaamGebouwdCongres.nl stellen we de Drentse opgave uitgebreid aan je voor en vind je meer informatie over het programma. Dit is bijna compleet, dus neem alvast een kijkje en schrijf je direct in.