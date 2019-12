Gedragsdeskundigen Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen op Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Gedragsverandering en Samenwerking zijn de thema’s die centraal staan op het Duurzaam Gebouwd Congres 2020. Gedragsdeskundigen Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen van D&B / BCA laten in hun keynote zien hoe je psychologische inzichten toepast om duurzaam gedrag te realiseren.

Hoe kan je eindgebruikers effectief aanzetten tot duurzaam gedrag? Wat is weerstand eigenlijk? En hoe stimuleer je innovatieve samenwerkingen? In deze interactieve keynote nemen dé autoriteiten van hun kennisgebied je mee in de wereld van gedragsverandering. Prof. Dr. Rick van Baaren en Dr. Mattheis van Leeuwen laten je zien wat we al weten over het effectief sturen van menselijk gedrag en hoe je dit concreet kan toepassen in de grote opgaven waar we voor staan. In deze lezing krijg je dieper inzicht in de drijfveren van jouw doelgroep, kennis over pyschologische weerstanden tegen verandering en geven ze je handvaten om de inzichten direct toe te passen in je eigen werkpraktijk.

Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen

Op DuurzaamGebouwdCongres.nl ontdek je het complete profiel van Van Baaren en Van Leeuwen. Hier vind je ook het complete programma, dat niet alleen bestaat uit het plenaire programma, maar waarin de actiecomponent duidelijk naar voren komt in workshops. Overtuigd? Dan schrijf je je hier in.