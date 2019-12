Nieuwe huisvesting DWA: ‘Perfect binnenmilieu staat voorop’

Een slim, gezond én energiezuinig gebouw, zonder nieuwe vierkante meters neer te zetten. Dat een renovatie hoge ogen kan gooien op duurzaamheidsvlak, bewijst DWA met een gerevitaliseerd kantoorgebouw aan de Harderwijkweg in Gouda. Duurzaam Gebouwd bracht een bezoek aan het pand en kreeg er alles over te horen.

Voordat de pijlen op een revitalisatie in Gouda werden gericht, onderzocht DWA de mogelijkheden om in Bodegraven het bestaande pand onder handen te nemen. Het kantoorpand trok in 2000 aandacht met de warmte- en koudeopslag (wko) en de onafhankelijkheid van gas. “Toen het einde van het huurcontract in zicht kwam, vroegen we ons af wat de locatie in Bodegraven ons verder kon brengen en hebben we de voor- en nadelen afgewogen op vlakken als openbaar vervoer en een inspirerende omgeving”, vertelt Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur DWA. We zochten naar alternatieven. Eén ding stond vast: er mochten geen nieuwe vierkante meters worden aangesproken. Vanuit die overtuiging werd de oplossing gezocht in bestaand vastgoed. “Je merkt dat de keuze uit bestaande kantoren beperkt is en dat er vastgoed afvalt, bijvoorbeeld omdat het niet aan duurzaamheidswensen voldoet. We wilden onze stempel drukken op de renovatie en niet op zoek naar ‘een dertien in een dozijn’ kantoor met verlaagde plafonds en weinig daglicht. We waren niet bang aan de slag te gaan met een gebouw dat in de basis voldeed aan onze vragen, maar wat grondig aangepakt moest worden.”

In Gouda werd een gebouw gevonden met een goede aansluiting op het openbaar vervoer, met ruimte om te renoveren. “Toen we het gebouw aankochten, zagen we al een diversiteit aan mogelijkheden, met onder andere een transformatie naar woningen”, denkt mede-eigenaar Sander van der Werf terug. “Toen de voorzijde van het terrein werd herontwikkeld en enkele voorzieningen openden, kwam de potentie van de locatie goed in zicht en bekeken we mogelijkheden om hier een modern kantoorgebouw van te maken.” Dat sloot aan op de vraag van DWA en dus spraken partijen met elkaar over de kansen. “We wilden vanzelfsprekend meedenken en invloed hebben op de verbouwing”, vult Dijkgraaf aan. “We gingen dan ook snel aan de slag met een Programma van Eisen. Essentieel is het uitgangspunt om een langdurige relatie op te bouwen. De kwaliteitseisen die we stelden passen niet in een huurtermijn van drie jaar en maximale waardecreatie komt pas in beeld als je een ruime periode met elkaar samenwerkt. We hebben ruim een jaar samen gewerkt aan de renovatie van het gebouw.”

Zoveel mogelijk comfort

Een integrale aanpak moest een gebouw creëren dat toevallige ontmoetingen faciliteert, een comfortabel en gezond binnenklimaat én een minimale energievraag heeft. “We willen zoveel mogelijk comfort met een zo gering mogelijk energieverbruik”, gaat Dijkgraaf verder. “Zo wordt de Trias Energetica aangehouden en is geïnvesteerd in een nieuwe ‘warme’ jas voor het pand.” Kijken we rond in het gebouw, dan zien we hiervan het bewijs. Al het glas is vernieuwd, kozijnen zijn vervangen en de gevel en het dak zijn ingepakt. “Vanzelfsprekend kozen we ervoor om niet gebruik te maken van aardgas. We zetten nu een wko in om het gebouw te verwarmen en te koelen. Op installatietechnisch vlak gebruiken we een warmtepomp en hebben we pv op het dak voor de opwek van duurzame energie.”

De isolatiemaatregelen doen de energievraag drastisch verminderen en daarmee is een minimalistisch afgiftesysteem voldoende voor een comfortabel binnenklimaat. “Om de luchtdichtheid te garanderen zorgden we voor een kierdichting en blowerdoortest”, aldus Dijkgraaf. “Ook pasten we ledverlichting met een daglichtafhankelijke regeling toe en zetten we plafondpanelen in waarmee we kunnen koelen en verwarmen. Daarnaast wordt ionisatie toegepast, waarmee we de microbiologische kwaliteit van de ventilatielucht kunnen beheersen. Verder verbetert de luchtkwaliteit door de reductie van vluchtige organische stoffen en zorgen we voor energiebesparing door een gezonde luchtkwaliteit te realiseren, met minder ventilatielucht. Dit alles staat in dienst van het comfortabele binnenklimaat.” De bewijslast voor de gezondheid van het gebouw wordt verzameld aan de hand van een monitoringssysteem, dat op negen elementen het gebouw doorspit. “Onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, licht, geluid en CO 2 worden meegenomen in deze analyse”, weet Van Der Werf. “Aan de hand van de uitkomsten kunnen we optimaliseren, dit alles om ervoor te zorgen dat onze medewerkers optimaal kunnen presteren”, vertelt Dijkgraaf.

Met een app is het mogelijk om voorkeuren voor bijvoorbeeld temperatuur aan te geven

'Perfect binnenmilieu staat voorop'

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: DWA