'Uitdagend en vooral leuk om torenhoge ambities in te vullen'

Het spiksplinternieuwe Global Foods Innovation Centre van Unilever werd eerder deze maand door koning Willem-Alexander officieel geopend. Een spannende tijd voor betrokkenen bij het bouwproces, die zorgen voor een BREEAM Outstanding gebouw, dat gezondheid en duurzaamheid voor de komende decennia borgt.

Om een goed beeld te krijgen van de toegepaste installatietechnische oplossingen praten we bij met Duurzaam Gebouwd-expert Martin Wendels, tevens directeur bij WOLF Energiesystemen, om een beter beeld te krijgen van de toepassingen in het gebouw. Het is een bijzonder project, ook voor Wendels. “Vanaf het prille begin, toen het bouwteam werd gevormd, proefde je al een hoog ambitieniveau. Er werden hoge eisen gesteld in het ontwerp en daarmee aan de bouw van het nieuwe gebouw van Unilever, waarvoor wij samenwerken met Hollander Techniek aan de W- en E-techniek.”

Verscheidenheid aan functies

Binnen het ontwerp werd het innovatiecentrum gesplitst in een Pilot Plant en het hoofdgebouw. In de Pilot Plant vind je een minifabriek met proefproductie van nieuwe voedingsproducten en in het hoofdgebouw een Food en Customer Experience. Bijzonder aan het gebouw is de grote verscheidenheid aan functies zoals keukens, laboratoria en samenwerkingsplekken in een minifabriek.Het bestek, waar onder andere DWA aan meewerkte, ademde dan ook hoge ambities. “Toch kijken we altijd met een kritische blik naar zo’n tekst, om te ontdekken hoe we de voorgestelde oplossingen kunnen implementeren en welllicht optimaliseren. Vanzelfsprekend komt het ook voordat we een meer blanco vraag krijgen of uitgangspunten die nog niet zijn uitgewerkt. Ook daarop kunnen we ons advies uitbrengen, maar dat was in dit geval niet aan de orde.”

"We hebben alle luchtbehandelingskasten voor zowel de Pilot Plant als het hoofdgebouw geleverd", vertelt Duurzaam Gebouwd-expert Martin Wendels.

Aanvullende maatregelen voor gezond binnenklimaat

Normaal gesproken gaat warmte die in de keukens van gebouwen wordt opgewekt, verloren. “Dat is zonde, want je kan deze energie terugwinnen en bijvoorbeeld in andere ruimtes van het gebouw inzetten. Bij het Innovation Centre is ervoor gekozen om deze warmte wél opnieuw te gebruiken. Dat betekende aanvullende eisen voor de luchtbehandelingskasten, zo zijn onder andere speciale vetvangfilters ingebouwd in verschillende luchtbehandelingskasten. Ook in de labs tillen we het binnenklimaat naar een hoger niveau en dat brengt de nodige aanvullende maatregelen met zich mee.

Zo is er gekozen voor dubbele filtering met een hoogwaardig voor- en nafilter om fijnstof te reduceren. Dit sloot goed aan op de BREEAM-ambities: in de beoordelingsmethodiek scoor je punten door te werken met dubbele filtering. Verder zijn ionisatiemodules ingebouwd in de luchtbehandelingskasten om de luchtkwaliteit naar een nog hoger niveau te brengen.” In het artikel ‘Optimaal presteren en innoveren in nieuwe gebouw Unilever’ [te lezen in Duurzaam Gebouwd Magazine #44, red.] zetten we al uiteen wat de beweegredenen zijn voor de grote focus op gezondheid. Uitgangspunt is dat medewerkers en bezoekers van het gebouw zich prettig voelen en optimaal presteren. “De kwaliteit van het binnenklimaat is leidend voor het welzijn en hier besteden we vanzelfsprekend veel aandacht aan. We hebben alle luchtbehandelingskasten voor zowel de Pilot Plant als het hoofdgebouw geleverd. Onderdeel hiervan waren hoog rendement plaatwisselaars, voorzien van aanvullende coatings voor extra bescherming.

Normaal gesproken hebben aluminium plaatwisselaars van zichzelf al een hoge waarde van bescherming, maar hiermee zorgen we voor een nóg hoger niveau. De kasten zijn inwendig met roestvrij staal uitgevoerd. Deze extra maatregelen treffen we omdat je te maken krijgt met het prepareren van voeding en de hoge hygiëne-eisen die hier van toepassing zijn.”

Akoestische waarden en energieverbruik

De luchtbehandelingskasten en ventilatoren zijn geselecteerd op de goede akoestische waarden en het lage energieverbruik. Zo zijn geluiddempers aangebracht in de kasten die eenvoudig uitneembaar zijn, zodat reiniging gemakkelijk wordt. “Uitdagend was de korte tijdsplanning om alle onderdelen op tijd te leveren, daar lag voor ons een grote piek. Om je een idee te geven van de snelheid waarmee we de opgave hebben ingevuld: binnen anderhalve week stonden alle kasten op het dak van het hoofdgebouw.”

Begin deze maand werd het gebouw opgeleverd en officieel geopend door koning Willem-Alexander. Tijd voor Unilever om het pand te betrekken. Voor het bouwteam betekent dat het einde van een uitdagend bouwproces. “De combinatie van voedingsmiddelenindustrie, kantoren en laboratoria maakt het project al een stukje anders dan gebruikelijk. Tel daar de hoge ambities bij op, onder andere op het gebied van binnenklimaat. Dat maakt dit project voor ons bijzonder.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: WOLF Energiesystemen B.V.