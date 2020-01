De duurzame toekomst van tijdelijke stroomvoorziening

Wie wil verduurzamen denkt aan álles. Tot en met de (nood)aggregaten op de bouwplaats. Veel ins en out daarover komen binnenkort aan bod tijdens een gratis netwerkevent van TKI Urban Energy.

Heb je wel eens te maken met tijdelijke (nood)stroomvoorzieningen? Als bouwer of bijvoorbeeld als festivalorganisator? En wil je die graag zo duurzaam mogelijk inzetten? Of wil je dat je bouwproject niet meer wordt stilgelegd vanwege de stikstofcrisis? Misschien moet je als organisator van een festival kunnen voldoen aan de steeds strengere regelgeving van gemeentes. Of je wilt geleidelijk omschakelen van dieselaggregaten naar nieuwe oplossingen zoals batterijsystemen, zonder dat het veel meer geld kost.

Welke kansen liggen voor het grijpen?

Op 13 februari organiseert TKI Urban Energy een evenement waar je kunt kennismaken met innovatieve bedrijven uit de energiesector die zich met dit thema bezighouden. Je wordt helemaal bijgepraat over wat er al mogelijk is, welke spelers in deze markt actief zijn en welke kansen er nu al voor het grijpen liggen.

Ook zijn er uitgebreide mogelijkheden om andere deelnemers te leren kennen en het gesprek aan te gaan met festivalorganisatoren, vertegenwoordigers uit de woning- & utiliteitsbouw en lokale overheden.

Op het programma staan sprekers die ingaan op de grootste uitdagingen in de verduurzaming van tijdelijke stroomvoorziening, de oplossingsrichtingen die beschikbaar zijn, het laaghangend fruit en de soms verrassende plekken waar de oplossingen voor handen zijn.

