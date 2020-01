Forse effecten van stikstof- en PFAS-crisis voor de bouw

De grond-, weg- en waterbouw ervaren forse effecten als gevolg van de stikstof- en PFAS-crisis. Dat blijkt uit een kersvers rapport van ABN AMRO. Ook producenten van hout- en bouwmaterialen lijden hieronder. Een grotere focus op duurzaam bouwen lijkt uitkomst te bieden.

ABN AMRO verwacht in 2020 een krimp van de bouwproductie van 2%, al wordt ook verwacht dat de groei in 2021 gaat stabiliseren. Dit hangt niet samen met een dalende vraag. Integendeel, er is grote vraag naar nieuwe woningen, onderhoud aan wegen en dijken en de verduurzaming van kantoren.

Minder vergunningen

De oorzaak van de krimp ligt in de gevolgen van de overheidsmaatregelen, waardoor bouwondernemers worden beperkt in hun werkzaamheden. Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen is bijvoorbeeld tussen augustus en oktober 2019 gedaald met 28,3% in vergelijking met dezelfde periode in 2018.

Het is de verwachting dat de impact van de PFAS- en stikstofcrisis vooral groot is voor de woningbouw (-2,%), de utiliteitsbouw (-1%) en de gww-sector (-3,5%), al wordt voor deze sectoren ook een licht herstel verwacht in 2021.

Het zijn vooral nieuwbouwprojecten die geraakt lijken te worden, wat invloed heeft op aanverwante sectoren. Zo krijgen producenten van hout- en bouwmaterialen in 2020 te maken met een productiedaling van 3%, wat verder zal dalen in 2021. Verhuurders van bouwmateriaal kunnen een krimp van 2% verwachten in 2020.

Noodzaak duurzaam bouwen

ABN AMRO ziet dat er nog steeds veel vraag is naar bouwprojecten. “Veel projecten zullen in gang worden gezet zodra dit weer mogelijk is,” aldus Madeline Buijs, Sector Econoom Bouw en Vastgoed van ABN AMRO. “Dit kan een luchtbel in de orderportefeuille veroorzaken: nu weinig of geen projecten, maar later een stuwmeer. Dit kan ervoor zorgen dat na 2021 de bouwproductie sterk groeit en een inhaalslag gaat maken.”

Volgens Buijs lopen bedrijven die inspelen op duurzaam bouwen in de komende jaren het minste risico. Deze vorm maakt hen toekomstbestendiger, omdat milieumaatregelen hun werk minder belemmeren.

Het volledige rapport van ABN AMRO is hier in te zien. Vandaag (10 januari 2020) publiceert het Economisch Bureau van ABN AMRO de Woningmarktmonitor. In dit rapport worden de gevolgen van de hierboven beschreven ontwikkelingen op de woningmarkt uitgebreid behandeld.