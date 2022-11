In zijn podcastreeks vertelt Niels Rood je alles over de toekomst van onze energievoorziening. Nu we weten dat die energie in de toekomst onderling kan worden uitgewisseld, en actuele prijzen daarbij het verbruik aanzienlijk gaan beïnvloeden, is het ook tijd voor een systeem dat bovenstaande kan faciliteren. Beluister nu de twaalfde Podcast Smart Energy: blockchain.

Een paar jaar geleden was de blockchain nog een kleine hype. Je kunt dit systeem zien als een soort boekhoudprogramma dat voor iedereen volstrekt ‘open’ is en daarom ook zó transparant, dat hacken of malversaties niet mogelijk zijn. De blockchain van een bepaald product staat immers op de computer van alle deelnemende partijen en elke transactie of handeling is voor iedereen zichtbaar. Inmiddels kunnen betalingssystemen met cryptomunten niet meer zonder, maar verder hoor je er toch vrij weinig over.

Handelsplatform

De blockchain blijkt echter ideaal om het stroomnet van de toekomst te borgen. Want zoals je uit eerdere afleveringen van deze podcastserie weet, gaat er op veel kleinere schaal energie worden verkocht en uitgewisseld, ook met je buurman. En daarvoor is wel een slim handelsplatform nodig.

Aangezien er straks veel meer partijen met jou zaken willen doen (ook je andere buurman, jouw auto en de auto van je buurvrouw, en natuurlijk de leveranciers van zon- en van windenergie), is een soort octopus nodig om alle transacties vlekkeloos en volautomatisch te kunnen kanaliseren. En dat kan de blockchain! Dit systeem is bovendien geen toekomstmuziek meer, maar draait al achter de elektriciteitsaansluiting van Rood. Daarover vertelt hij je alles in zijn nieuwe Podcast Smart Energy: blockchain.

Beluister nu aflevering 12:

Podcast Smart Energy: blockchain.

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.