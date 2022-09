Industriële revoluties hebben een belangrijke overeenkomst. In alle gevallen wordt de communicatie verbeterd, komt er andere energie beschikbaar en verandert er iets in de logistiek. Zie hier het script voor de nabije toekomst van het internet of energy, waarin we met een overvloed aan elektriciteit te maken gaan krijgen. Beluister de nieuwste details in de Podcast Smart Energy: derde industriële revolutie.

In de eerste industriële revolutie konden ineens machines soepel worden aangedreven en kreeg drukwerk een impuls. De tweede omwenteling bracht ons elektriciteit en liet de opkomst van telefonie toe. De derde revolutie zorgt voor internet, decentrale opwekking van energie en 3D-printen aan huis.

Dit alles wordt omarmd door auteur Jeremy Rifkin, die ons voorspiegelt dat met deze ontwikkelingen de kosten van de productie van veel goederen en diensten richting nul gaan, nadat de eerste investering gedaan is. Zo ontstaan naast kapitalistische principes ook solidaire systemen, zoals de deeleconomie. Hoe dat in elkaar zit, word je verteld door Niels Rood in de Podcast Smart Energy.

Beluister nu aflevering 4:

Podcast Smart Energy: derde industriële revolutie

Elke vrijdag publiceert Duurzaam Gebouwd een nieuwe Podcast Smart Energy van Niels Rood; beluister ook:

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.