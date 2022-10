De energiemarkt staat volop in de schijnwerpers en dat gaat de komende decennia zo blijven. In de afgelopen negen afleveringen van de Podcast Smart Energy vertelde Niels Rood daar al veel verschillende dingen over en ook deze tiende keer stelt hij niet teleur. “Het is een kwestie van tijd voordat slimme handel in kilowatturen de gewoonste zaak van de wereld is.”

Zie dit voor je: een groep samenwerkende afnemers van stroom komt bij elkaar in het plaatselijke Grand Café en terwijl de biertjes na geruisloze handgebaren gewoon blijven komen, wordt men steeds enthousiaster. Een stagiair van één van de bedrijven die aanwezig is, heeft het helemaal uitgezocht: iets waar serieus geld mee te besparen en te verdienen is, namelijk de handel in stroom. Boeren met grote schuurdaken, woningeigenaren, kleine bedrijven zoals een drukkerij en een vleesverwerkend bedrijf, allemaal hebben ze andere mogelijkheden om hier beter van te worden.

Netbeheerder

De drukkerij wil de pers laten draait, maar voor hoelang en wanneer? De boer wil graag veel panelen laten neerleggen, maar wat vindt de netbeheerder daarvan? Een VvE van woningeigenaren is ook goed bezig, maar hoe moeten alle elektrische auto's óók nog eens van elektriciteit worden voorzien? Het vleesverwerkende bedrijf zit ten slotte in dubio over het verwarmen van een kantoortje en het koel houden van een loods.

De ondernemers noch de woningeigenaren waren tot nu toe erg bezig met energie. De drukkerij en de vleesverwerker hebben hoge maandelijkse energierekeningen, duizenden euro’s per maand, maar wat doe je daaraan? Eureka: start een energiecoöperatie en ontdek hoe alle leden van de groep er procentueel ongeveer evenveel op vooruitgaan. Niels Rood legt je uitgebreid uit hoe dat alles in zijn werk gaat in zijn nieuwste podcast.

Beluister nu aflevering 10:

Podcast Smart Energy: slim handelen in stroom

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.