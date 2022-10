De toekomst van onze energie is even spannend als uitdagend. Wie worden de leveranciers, wat doen de prijzen en hoe worden de systemen slim aan elkaar gekoppeld? De techniek staat voor niets, maar wat kan de regelgeving bijdragen om alles in goede banen te leiden? Daarover vertelt Niels Rood je meer in aflevering 9 van de Podcast Smart Energy: nieuwe regels energiemarkt.

Op talloze burelen in Den Haag en Brussel breken specialisten zich het hoofd over de aankoop, opwek en levering van energie. Naast prijsstijgingen en leveringszekerheid, slokt ook regelgeving veel aandacht op. Misschien een ver-van-ons-bed-show, maar niet voor Niels Rood, die vertelt verslingerd te zijn geraakt aan die regelgeving. Zo schreef hij mee aan een analyse van de impact van de nieuwe Europese regels voor de Nederlandse energiemarkt. Nederland paste daarop de elektriciteitswet aan om zich er vervolgens zelf niet aan te houden!

Dit is een kwestie, zo legt Rood in de podcast uit, die vooral van invloed is op energiecoöperaties en zou kunnen leiden tot een uitspraak van de Europese Unie. Maar of Nederland er dan wat aan gaat veranderen, is maar de vraag. Zo gebeurt het salderen vanaf 31 december 2023 mogelijk ook niet volgens de Europese regels.

Ook de toets die de ACM uitvoert op een betrouwbare levering - voordat een vergunning wordt verleend - staat op gespannen voet met de regels, aldus Rood. Hij vertelt je ook daarover veel meer in de negende aflevering van zijn Podcast Smart Energy: nieuwe regels energiemarkt.

Beluister nu aflevering 9:

Podcast Smart Energy: nieuwe regels energiemarkt



Elke vrijdag publiceert Duurzaam Gebouwd een nieuwe Podcast Smart Energy van Niels Rood;

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.