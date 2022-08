Podcast Smart Energy: businessmodellen gaan veranderen

Net als data die het internet overvliegt, gaat energie in de toekomst soepel worden uitgewisseld over (lokale) netwerken. Dit heeft vergaande consequenties voor onze bedrijven en hun businessmodellen. Welke effecten je mag verwachten, weet Niels Rood (Squarewise, TKI Urban Energy). Speciaal over dit onderwerp heeft hij een reeks van podcasts opgenomen, die we vanaf vandaag elke vrijdag hier publiceren.

Data vliegt dankzij internet niet alleen de hele wereld over, we denken ook niet na over de kosten van opslag van data. Die kosten stellen niets voor ten opzichte van de waarde en dat is in de nabije toekomst niet anders voor energie, aldus Rood. Voor een beperkt maandelijks bedrag onbeperkt toegang krijgen tot elektriciteit lijkt raar, maar is niet ver weg meer. Daar is wel een gedigitaliseerde infrastructuur voor nodig, zodat elektriciteit zich snel en gemakkelijk kan verplaatsen van locaties met overschot naar locaties met vraag.

Kortzichtig

In een reeks van ruim tien podcasts gaat Niels Rood dieper op deze materie in. Met in de eerste aflevering aandacht voor een intern memo over klimaatverandering van Exxon, daterend uit 1982, dat ook nu nog hartstikke actueel en verbazingwekkend accuraat is.

Inmiddels klinken de alarmsignalen dagelijks door in de media en wetenschap. En in hoog tempo vindt er een transitie naar een nieuw energiesysteem plaats. Niels Rood vertelt: “Hoe hard de ontwikkelingen ook gaan, nog steeds is het leeuwendeel van de energie fossiel. Het was lange tijd heel lastig om afscheid van brandstof te nemen en eigenlijk is het dat nog steeds. Dat heeft te maken met de menselijke natuur. Alle fossiele energie die gratis voor het oprapen ligt, is een belangrijke drager onder onze welvaartsgroei en voedselvoorziening. De nadelen speelden zich in de toekomst af. In de keuze of voordelen op korte termijn of nadelen op lange termijn de doorslag moeten geven, blijken we keer op keer kortzichtig. Pas nu duurzame energie goedkoper is geworden dan fossiele energie, gaan we echt op grote schaal om.”

Hoe? Dat ga je horen in deze serie podcasts, waarin Rood keer op keer vertelt over nieuwe verdienmodellen en nieuwe markten die de transitie gaat opleveren.



Beluister nu aflevering 1:

Podcast Smart Energy: businessmodellen gaan veranderen

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.