In de vorige afleveringen van deze podcast heeft Niels Rood al veel verteld over de productie en levering van energie. En dat niet alleen nu, maar ook in het verleden en de toekomst. Wat dat laatste in de praktijk betekent, is onderwerp van aflevering 7 van de Podcast Smart Energy. Met een hoofdrol voor de elektrische auto.

Met het nieuwe internet of energy, waarmee in de toekomst jouw energiebehoefte wordt gedekt, krijgen we ook nieuwe businessmodellen. Maar wat is nieuw als je weet dat Nederlandse pioniers al op wijkniveau successen boekten met internet op zonnestroom en deelauto’s waarin stroom uit zonnepanelen wordt opgeslagen?

Dat laatste is een belangrijke ontwikkeling, zo weten de experts, want daarmee pak je tegelijkertijd meerdere uitdagingen op. Een batterij in een auto kan perfect door zon opgewekte energie opslaan en die stroom vervolgens aan jou of het net leveren, wanneer het daar nodig is. Zo kun je het elektriciteitsnet beter in balans houden en pieken en dalen opvangen. Bovendien pak je ook nog financieel voordeel tegen de tijd dat je niets meer terugkrijgt door salderen.

In de nieuwe podcast vertelt Niels Rood je meer details rond deze ontwikkeling en schetst de perspectieven.

Beluister nu aflevering 7:

Podcast Smart Energy: de praktijk

Elke vrijdag publiceert Duurzaam Gebouwd een nieuwe Podcast Smart Energy van Niels Rood; beluister ook:

Aflevering 1: businessmodellen gaan veranderen

Aflevering 2: radicale omwentelingen

Aflevering 3: goedkope energie

Aflevering 4: derde industriële revolutie

Aflevering 5: het kostenplaatje

Aflevering 6: energie wordt minder simpel

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.