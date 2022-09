Vrijwel niemand twijfelt meer aan de desastreuze gevolgen van CO 2 -uitstoot voor het klimaat op onze aardbol. Hoewel het niet snel genoeg gaat, is de wereld wel in een ongekend tempo aan het veranderen naar een nieuw energiesysteem. Wat dat voor ons gaat betekenen, is onderwerp van de Podcast Smart Energy. Met in deel 5: het kostenplaatje.

Wat gaat de energietransitie de Nederlandse samenleving kosten? Hoe langer de transitie gaande is, hoe beter we zicht krijgen op die financiën. Niels Rood neemt je in deze podcast mee met de verschillende schattingen en maakt ook de kanttekeningen die daarbij zijn te maken. Zo stelt Rood: “De eerdergenoemde 12 miljard euro als kostenplaatje voor de energietransitie is gebaseerd op de prijzen van nu. Ik ben er zelf van overtuigd dat ‘de grote verbouwing’ van de gebouwen in Nederland maar de helft gaat kosten van de prijzen waarmee nu nog gerekend wordt.”

“Veel mensen maken zich zorgen over de kosten van de overstap; ze moeten fors investeren in hun huis. Op dit moment zijn die zorgen wel terecht, maar als de innovaties die nu op de markt zijn in de opschalingsfase terechtkomen, gaat dat snel veranderen.”

Beluister nu aflevering 5:

Podcast Smart Energy: het kostenplaatje

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.