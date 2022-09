Voor een niet al te hoog bedrag krijg je in de toekomst toegang tot een gedigitaliseerde infrastructuur die je onbeperkt elektriciteit levert. Die elektriciteit moet zich dan snel en gemakkelijk kunnen verplaatsen van locaties met overschot naar locaties met vraag. Hoe die toekomst eruit gaat zien vertelt Niels Rood wekelijks in de Podcast Smart Energy.

“Fossiele energie is de laatste eeuwen de basis voor onbelemmerde economische groei geweest. Media, politici en economen praten nauwelijks over die enorme rol van energie. Het is er gewoon, we rekenen erop”, aldus Niels Rood (TKI Urban Energy & Squarewise).

“Ondertussen halen we jaarlijks per persoon vijftig keer zoveel uit energie dan we zelf kunnen produceren en dat bij een bevolking van acht miljard mensen. Feitelijk zijn we in een hoog tempo een toevallig aanwezige hoeveelheid fossiele energie aan het opmaken.

Het is inmiddels dus wel duidelijk dat overstappen naar alternatieven voor die fossiele energie een serieuze aangelegenheid is. Gelukkig levert de zon een gigantische hoeveelheid energie, die we kunnen opvangen en omzetten met zonnepanelen en indirect. Dankzij de zon waait ook de wind en daarmee kunnen we turbines aandrijven.

Andere rol elektriciteit

In de toekomst zal stroom in ons leven een heel andere rol gaan spelen. Daarbij gaat elektriciteit razendsnel van eigenaar wisselen. De productie van stroom wordt niet alleen gebaseerd op zon en wind. Bij grote vraag kan er ook overtollige warmte in elektriciteit worden omgezet, zodat stroom een belangrijke rol krijgt in de vraag naar warmte en koeling. Andersom zal stroom soms ook zelf worden omgezet in energiedragers, zoals gassen, of in grondstoffen. Dat vraagt om radicale omwentelingen.”

Beluister nu aflevering 2:

Podcast Smart Energy: radicale omwentelingen

Elke vrijdag publiceert Duurzaam Gebouwd een nieuwe Podcast Smart Energy van Niels Rood; beluister ook:

Aflevering 1

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.