De toekomst van onze energie, levering én gebruik, gaat extra businessmodellen opleveren. Niet alleen het opwekken, transporteren, leveren of terugleveren vergt een zakelijke benadering. Ook het voorspellen van wat er aan verbruik gaat plaatsvinden, wordt een verhaal apart. In zijn elfde Podcast Smart Energy stelt Niels Rood zelfs dat de ‘voorspelbaarheid van vraagpatronen in de markt een miljardenbusiness wordt’.

We gaan steeds meer profiteren van de ‘gratis’ opwek van zonne- en windenergie, maar wat nu als het even tegenzit? Een donkere winter, een regenachtige zomer, de afwezigheid van wind, het zijn allemaal factoren die de aanbodzijde beïnvloeden. Met batterijen - ook een nieuw businessmodel - kunnen steeds meer hiaten in dat patroon worden afgevangen, maar dan wil je ook wel graag weten wat de vraagzijde gaat doen.

Afstemmen

Met steeds meer elektrische auto’s, een groei van datagestuurde processen, het afscheid van aardgas en daarbij de komst van elektrisch ‘aangedreven’ verwarmingen, het is nogal wat energie die in de toekomst wordt gevraagd. Het goed op elkaar afstemmen van al die zaken is een van de grootste vraagstukken van de toekomst die internet of energy heet. En dan hebben we het nog niet eens over de balans in het net zelf, dat nog draait op wisselstroom.

Essentieel voor die afstemming is de verwachte afname van stroom. Logisch dat ook hier een nieuwe markt gaat ontstaan. Met enerzijds voorspellingen en verwachtingen van de weersgesteldheid en anderzijds data van wat de mensen (denken te) gaan gebruiken. Daarom gaan data met voorspellingen over het gebruik geld waard worden. Niet voor niets heeft Google zich al op deze zaken gestort. Kassa dus, legt Niels Rood je uit in zijn nieuwe Podcast Smart Energy: voorspellen = business.

Beluister nu aflevering 11:

Podcast Smart Energy: voorspellen - business



Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.