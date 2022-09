Energie wordt in de toekomst soepel en snel over (lokale) netwerken uitgewisseld. Opwek en gebruik vormen nog veel meer dan nu een twee-eenheid en elektriciteit zal in die situatie razendsnel van eigenaar wisselen. In de podcastreeks Smart Energy vertelt Niels Rood je alle ins en outs met dit keer aandacht voor de prijs van energie.

De prijzen van energie zijn momenteel, onder invloed van de onderlinge koppelingen, hevig aan het fluctueren. Toch is het vooruitzicht voor de consumenten niet zo slecht. Zon en wind leveren immers (vrijwel) gratis energie en dat zie je ook terug op dagen dat elektriciteit op de speciale markt daarvoor met geld toe wordt geleverd! Ook zijn er al dagen dat we met z’n allen in Nederland meer duurzame energie opwekken dan verbruiken. Dat gaat een gunstig effect hebben op de prijs die je betaalt.

Het is dus een kwestie van tijd voordat energie zich verspreidt, zoals data over het internet stroomt. Wat voor effecten dat voor de wereld heeft en voor jou, bespreekt Niels Rood in de Podcast Smart Energy met deze keer aandacht voor ‘goedkope energie’.

Beluister nu aflevering 3:

Podcast Smart Energy: goedkope energie

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.