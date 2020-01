Peter Musters en Daniëlle Harkes betreden podium op Building Holland 2020

Op Building Holland beklimmen topexperts het podium, binnen actuele en urgente thema’s als Energietransitie, Circulair Bouwen en Slim & Gezond. In dit artikel stellen we twee experts aan je voor die hun kennis delen op het integrale event voor de bouw- en vastgoedsector.

De eerste spreker die we aan je voorstellen is Peter Musters. Hij is sinds 1998 werkzaam bij VBI en vanaf 2010 actief als adviseur bouwconcepten. Vanuit de businesscase van de opdrachtgever denkt Peter mee en biedt hij heldere oplossingen op het gebied van slimme draagconstructies of services waardoor beter, sneller en goedkoper gebouwd kan worden.

Peter Musters

Peter heeft ruime ervaring in het samen met partners ontwerpen en bouwen binnen werkvormen zoals LEAN en BIM, met een blik op de levensduurkosten en vervult graag een rol bij procesoptimalisatie en ketensamenwerking. Zijn specialisme zit in het brede spectrum van duurzaamheid, met name op het gebied van circulaire economie en CO 2 -reductie. Over onderwerpen als thermisch actieve gebouwen, duurzame scholen, gezonde en comfortabele gebouwen en adaptiviteit gaat hij graag in gesprek.

Toekomst van wonen en zorg

Ook de toekomst van wonen en zorg krijgt voldoende podium op Building Holland 2020. Zo is Daniëlle Harkes expert op het gebied van wonen, zorg en ouderen. Ze is een gewaardeerde partner voor woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten, ontwikkelaars en bouwondernemingen bij het realiseren van nieuwe woonvormen voor ouderen. Ze wordt veel gevraagd als meedenker, inspirator, adviseur en aanjager.

Daniëlle Harkes

Daniëlle is lid van het ondersteuningsteam Wonen & Zorg, onderdeel van het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS. Daniëlle Harkes was oprichter, adviseur en manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg: jarenlang het landelijk informatiepunt voor professionals in wonen, welzijn en zorg. Ze werkt nu vanuit haar bureau Begonia Advies: een knipoog naar ‘niet achter de geraniums’. Haar ervaring als wijkverpleegkundige en sociaal gerontoloog maakt dat haar adviezen altijd gestoeld zijn op praktische toepasbaarheid en verbinding met ouderen zelf.

Op de website van Building Holland 2020 lees je meer praktische informatie over het event en kun je je binnenkort inschrijven om deel te nemen.