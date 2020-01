Workshops van Duurzaam Gebouwd Congres 2020 uitgelicht: deel 2

Benieuwd naar de interactiemomenten tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres? Naast het netwerken brengen we graag de verschillende workshops die plaatsvinden onder je aandacht. In dit artikel stellen we weer drie workshops aan je voor.

De eerste workshop die we naar voren brengen is ‘Toekomstbestendig (passief) bouwen’, door David Braam. In zijn workshop komen mogelijkheden en toepassingen van hoogwaardig isolatiemateriaal naar voren. Andere onderwerpen zijn de Trias Energetica en Passief Bouwen. Hoe kun je deze principes toepassen bij eigen bouwprojecten?

Afhankeiljk van een energienetwerk?

Ben je meer geïnteresseerd in hoe je minder afhankelijk kunt worden van het energienetwerk? Hans Veenemans vertelt je over hoe je los van het grid kunt komen en laat een alternatief zien om te genieten van schone energie.

Bewonersgedrag

Ook bewonersgedrag krijgt de spotlight, onder andere in de workshop ‘Gedrag van bewoners; het duurzaam potentieel voor de bouw’, voorgezeten door Fred Sanders. Hij betrekt je in een discussie over hoe we personen achter de voordeur op een andere manier laten kijken naar verduurzaming. Het bij elkaar brengen van versnipperde kennis vormt een van de doelstellingen van de workshop.

