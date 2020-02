Emissieloos bouwen op Building Holland 2020

Op 25 maart 2020 vindt het side event #Emissieloos bouwen plaats, tijdens Building Holland 2020. Kansrijke initiatieven rondom het emissievrij bouwen komen onder de aandacht tijdens dit event.

#Emissieloos bouwen draagt bij aan ambities op het gebied van circulariteit en doelstellingen ten aanzien van gezondheid en welzijn. Daarbij gaat het niet alleen om CO2 maar ook om emissies van stikstof, fijnstof en zelfs geluid. Wat is de ambitie van de overheid op dit gebied? Hoe kunnen we #emissieloos bouwen stimuleren en wat is technisch nu al mogelijk? Wat levert het op en wat gaat het omschakelen naar #emissieloos bouwen kosten?

Het side event is bedoeld voor personen en organisaties die actief willen (gaan) bijdragen aan de reductie van emissies binnen de bouwsector. Zoals overheden (beleidsmakers, adviseurs, projectleiders en lijnmanagers), vastgoedeigenaren en -beheerders, architecten, aannemers en advies- en ingenieursbureaus. Ook andere organisaties op zoek naar inspiratie zijn welkom!

Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland. Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking tussen De Bouwcampus en Duurzaam Gebouwd.