Nieuwe subsidies voor integrale aanpak klimaatdoelen

RVO zoekt consortia die de energietransitie integraal aanpakken en heeft daarvoor stevige subsidies klaarliggen. De thema’s in deze subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie zijn: ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’.

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Binnen de consortia die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zoekt, moet deze aanpak centraal komen te staan. De regeling richt zich specifiek op de vier genoemde terreinen, met deze bijbehorende bedragen:

Budget & thema

€ 10,1 miljoen: Wind op Zee

€ 10,9 miljoen: Hernieuwbaar op land

€ 27,0 miljoen: Gebouwde omgeving

€ 17,0 miljoen: Industrie

Projecten kunnen in 2020 subsidie aanvragen. Ben jij betrokken bij innovaties binnen de gebouwde omgeving? Kom dan op dinsdagmiddag 18 februari naar Utrecht, waar RVO een bijeenkomst organiseert over haar ondersteuningsmogelijkheden. De bijeenkomst is bedoeld voor partijen die in consortia willen samenwerken met partners uit verschillende disciplines.

Programma

(voorlopig)

Ontvangst vanaf 13.00 uur (inhoudelijk programma: 13.30 uur)

Kennismaking met de financiële kansen van de MOOI-regeling voor consortia die investeren in innovaties voor de gebouwde omgeving.

Informatie over andere innovatieregelingen voor energie in de gebouwde omgeving, zoals over DEI+ Aardgasvrij.

Gelegenheid voor netwerken met potentiële partners voor een consortium of één op één gesprek met RVO, TKI Urban Energy en BTIC over de ondersteuningsmogelijkheden.

Meer info: Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) - Inschrijfformulier.