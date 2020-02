Duurzaamheids- en circulariteitstools onder de loep op Building Holland 2020

Op Building Holland beklimmen topexperts het podium, binnen actuele en urgente thema’s als Energietransitie, Circulair Bouwen en Slim & Gezond. Deze week stellen we twee experts aan je voor die – elk op eigen manier – invulling geven aan duurzaamheidsambities en daarvoor de nodige tools aan je voorstellen.

We stellen graag de eerste spreker aan je voor: Kelly Ruigrok, oprichter van het Nationaal Duurzaamheid Instituut, gericht op het ontwikkelen van een set aan duurzaamheidstools om activiteiten (op project, stad- en regioniveau) te kunnen toetsen en certificeren op de sustainable development goals. Het online platform is verbonden aan de internationale GSES-database (Global Sustainable Enterprise Database).

Kelly Ruigrok spreekt op Building Holland 2020

De tweede spreker is Pablo van den Bosch, lid van het management van de Madaster Foundation. Hij stimuleert de ontwikkeling en toepassing van het materialenpaspoort. Daarnaast is hij oprichter van het netwerk Return on Projects, gericht op het management en executiekracht van verandering in projecten en organisaties.

Pablo van den Bosch vertelt je meer over tools voor circulariteit en materialenstromen op Building Holland 2020

