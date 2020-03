Het kon afgelopen jaren niet op. De bouwsector heeft een enorme groei doorgemaakt en nog steeds is de bouwopgave huizenhoog. Totdat twee schijnbaar onbeduidende chemische stoffen, stikstof en PFAS, afgelopen jaar een abrupte stop aan nieuwe projecten veroorzaakte.

Die abrupte stop heeft geleid tot veel emoties, acties, een vol Malieveld en enkele maatregelen. Maar de situatie maakt ook inzichtelijk hoe wankel het evenwicht is. Is ons systeem echt zo fragiel dat een kettingreactie het gevolg is? Is het innoverend en anticiperend vermogen van onze sector zo slecht? En belangrijker nog, wat is het volgende chemische stofje dat zand in de motor gooit…als we niet veranderen en verbeteren?!

Maar hoe dan? Bijvoorbeeld door het lezen van het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek dat Johan Remkes in september heeft ingediend bij de minister. Dat is verschenen onder de veelzeggende titel ‘Niet alles kan’. Ondanks het feit dat we als sector in geringe mate bijdragen aan het stikstof probleem, moet de sector ook bouwen aan een oplossing, zie het als het ‘Nieuwe Bouwen’.

In dat eerste advies zijn de bouwstenen voor het ´Nieuwe Bouwen’ opgenomen; “Het Adviescollege is van mening dat er in de bouw winst is te behalen door modulair, energieneutraal, circulair en natuur inclusief bouwen en door beter gebruik van innovatieve technieken en materialen.” Let hier even op, er is winst te behalen met emissievrij bouwen. Niet alles kan, maar dit kan wel!

Als ABN AMRO bouwen we graag mee aan die koers. Duurzaamheid, circulariteit en innovatie staan hoog op onze strategische agenda. Het sluit ook aan op ons leidend thema voor Building Holland 2020; hoe invulling te geven aan die bouwstenen voor het Nieuwe Bouwen?! Daarover gaan we graag met u in gesprek aan onze ronde tafels in onze ABN AMRO Lounges; wat denkt u, wat vindt u, wat wilt u en hoe kunnen we elkaar helpen. We streven samen met u naar emissievrij bouwen. Er is een wereld te winnen!

