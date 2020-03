Planet Passionate vormt nieuw hoofdstuk in MVO-boek

Passie voor onze planeet. Velen schreeuwen dat ze het hebben, maar wie voegt daad bij woord? Met het toepasselijk betitelde ‘Planet Passionate’, een nieuw hoofdstuk in het MVO-boek van Kingspan, zet de leverancier van isolatieoplossingen duurzaamheidsdoelstellingen uiteen voor het komende decennium. De handen zijn al uit de mouwen, dat blijkt als we bijpraten met managing director Pieter Snelder van Kingspan.

Planet Passionate komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het vormt een logisch vervolg op het Net Zero Energy-programma, ingezet vanaf de jaren 90. Niet alleen vanuit de kern van de organisatie, maar ook met de wens vanuit aandeelhouders als Al Gore om in te zetten op verduurzaming. Destijds ging de aandacht uit naar kansen om isolatie slanker, effectiever en gezonder te maken. “We maakten toen de beweging om van PUR (polyurethaan) naar PIR (polyisocyanuraat) over te stappen”, vertelt managing director Pieter Snelder van Kingspan. “Laatstgenoemde heeft hogere isolerende waardes, waardoor de isolatiedikte van het pakket kan afnemen. In een volgend stadium hebben we ons gericht op nóg hogere thermische prestaties met Kooltherm en QuadCore, hardschuim isolatie met een zeer geringe dikte. Naast de duurzaamheidseigenschappen levert dit meer vormvrijheid op voor architecten.”

Diversiteit aan energieoplossingen

Niet alleen de verduurzaming van producten stond op de rol om beet te pakken. Zo werden diverse MVO-gerelateerde ambities opgesteld, onder andere op het gebied van energieneutraliteit. Die vormen de basis voor de 12 doelen die staan opgesteld in Planet Passionate, waarvan Energie een hoofddoel vormt. Zo moet 60% van alle werkzaamheden voorzien worden van hernieuwbare energie, waarbij minimaal 20% gegenereerd wordt op productielocaties van Kingspan. “De routes naar deze duurzame energievoorzieningen verschillen per locatie. Zo hebben we in het Verenigd Koninkrijk, in het gebied van een van onze fabrieken, een grote windmolen neergezet. Deze vult een groot deel van de energiebehoefte in. Dat is voor onze fabriek in Tiel geen optie, maar daar breiden we bijvoorbeeld wel het zonne-energiesysteem uit. Nog een andere mogelijkheid is de toepassing van biomassa. De inzet is dus divers en is gericht op volledige duurzaamheid van onze energievoorziening.”

Dit jaar (2020) moet er een mijlpaal bereikt worden, namelijk het 100% energieneutraal produceren en opereren. “Daarnaast gaan we met Planet Passionate voor 100% CO2-neutraliteit in het volgende decennium.” Laatstgenoemde vormt een spannende opgave, omdat de invloed op externe factoren als leveranciers geringer is dan die op interne processen. Vooral belangrijk lijkt het betrekken van partijen die openstaan voor verandering en zelf de nodige duurzaamheidsambities hebben. “Dat zijn belangrijke eigenschappen om gezamenlijk bij de eindstreep voor volledige CO 2 - en energieneutraliteit te komen. Het spreekt voor zich dat we hier ook een ondersteunende rol willen vervullen voor onze toeleveranciers en dat we een gezamenlijk enthousiasme willen voor de opgave die voor ons ligt.”

Rondmaken van cirkels

Het gezamenlijke doel is duidelijk: de CO2-productie moet worden teruggebracht naar het nulpunt. Bijna vanzelfsprekend mag de aandacht voor circulariteit, de derde pijler binnen het Planet Passionate-programma, niet ontbreken. “Dit onderwerp is geen nagedachte, want we zetten op verschillende manieren in op het rondmaken van cirkels. Zo willen we 1 miljard PET-flessen per jaar upcyclen naar isolatieproducten. Daarnaast willen we met onze toeleveranciers onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van hergebruik van staal en willen we programma’s opzetten om sandwichpanelen terug te nemen en weer terug in de productieketen te brengen.”Die gedachte sluit aan op veranderingen in de bouw- en vastgoedsector, waarin demontabele gebouwen de standaard worden, onderbouwd met het materialenpaspoort. Het loskoppelen van panelen blijkt haalbaar. “Zo is Dri-Design een metalen gevelbekleding, met een tweede leven in het achterhoofd en een minimum aantal onderdelen. Binnen deze innovatie maken we gebruik van cassettes, die we bijvoorbeeld over 10 jaar komen ophalen, terugnemen en opnieuw worden ingezet in een ontwerp.” Vanzelfsprekend zijn er nog uitdagingen in de strijd voor volledige circulariteit. “Denk bijvoorbeeld aan de coating. We zijn hard aan het werk om hier oplossingen voor te bedenken. Daarnaast vraagt dit van de bouw een andere aanpak en mindset. Dat betekent dat we met de complete keten in gesprek zijn om demontabele gebouwen te creëren. Het helpt dat we lid zijn van de Circular Economy 100 van de Ellen Macarthur Foundation, waar we kennisdelen en andere bedrijven kunnen inspireren. Daarnaast kunnen wij daar ook weer lessen trekken uit verhalen van organisaties die dezelfde uitdagingen hebben.”

Maatschappelijke opgaves

Daarmee wordt de opgave rondom het schaars worden en op termijn opraken van materialen, beetgepakt. Tegelijkertijd zijn er meer maatschappelijke opgaves te benoemen, onder andere op het gebied van water. “De komende decennia vormt de beschikbaarheid van goed en gezond drinkwater een bedreiging, evenals het stijgen van de zeespiegel. Zo willen we grijs water opvangen om dat toe te passen in onze productieprocessen. Afhankelijk van de locatie van de faciliteiten is dit een geringe of juist een forse uitdaging.” Uiteindelijk moet er 100 miljoen liter van het water dat Kingspan gebruikt, uit regenwater gewonnen wordt. “Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de hoeveelheid water die we bij onze productieprocessen gebruiken, verder krimpt. Ook over dit onderwerp delen we kennis, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij werkgroepen van DGBC en partners van Duurzaam Gebouwd te betrekken bij de uitdagingen die wij voor ons hebben.”

Om de verschillende doelstellingen binnen Planet Passionate succesvol in te vullen, is één element bovenal belangrijk: het veranderen van een lineair naar een circulair proces. “Het programma gaat veel verder dan de invloed die wij als organisatie hebben. We doen daarom graag een oproep, om gezamenlijk na te denken over complexe opgaves. Bijvoorbeeld het terugnemen van materialen en het vastleggen van beloftes om grondstoffen weer terug de keten in te brengen.” Binnen Kingspan lijkt er voldoende ruimte te zijn om tijd en energie aan deze opgaves te spenderen. “We hebben meer mensen op MVO-gerelateerde posities neergezet. Zij houden zich dagelijks met duurzaamheid bezig. Daarnaast kun je de aandacht voor deze onderwerpen ook merken bij bijvoorbeeld het inkoopteam, die aan de slag zijn met innovatie, ontwikkeling en ideeën voor het terugbrengen van de CO 2 -uitstoot.”

Aanwakkeren van de vlam

Dan is het nog een kwestie van het aanwakkeren van de vlam bij toeleveranciers en opdrachtgevers. Dat kan door samen op te trekken en in een vroeg stadium van bouwprocessen met elkaar te overleggen. Maar zien is geloven, dat weet ook Kingspan. “Om te laten zien en ervaren wat we bedoelen met Planet Passionate, hebben we het innovatiecentrum IKON in Ierland. Daar gaan we met klanten naartoe, internationaal. Door klanten te laten zien wat we doen, komen we op een andere manier met ze in gesprek. Dat is noodzakelijk, want we hebben iedereen nodig met een passie voor verduurzaming.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Kingspan