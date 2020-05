Hoofdsponsor Verbindingsfestival: ‘Kennisdeling over gezonde gebouwen broodnodig’

Met gepaste trots kunnen we je melden dat we een nieuwe hoofdsponsor hebben voor het Verbindingsfestival: Croonwolter&dros. In dit artikel laten we je zien hoe zij aansluiten op het thema ‘Slimme en Gezonde Stad’ en welke kennis zij delen tijdens het event op 11 juni aanstaande.

Foto: De Nieuwe Maaskant, het nieuwe hoofdkantoor van VORM. Croonwolter&dros realiseert deze slimme, gezonde en duurzame werkomgeving. Beeld via: Tobewaxed

“Normaal gesproken zijn we één of twee keer per jaar betrokken bij een groot event”, geeft Duurzaam Gebouwd-expert Marc Hopman aan, tevens revitalisatiedirecteur bij Croonwolter&dros. “Daar delen we kennis en sluiten we nieuwe samenwerkingen met klanten en relaties. De crisis leert ons dat deze momenten niet meer vanzelfsprekend zijn, maar we willen niet stilstaan. Daarom zien we het Verbindingsfestival als een geschikte plek om met professionals uit diverse sectoren van gedachten te wisselen.”

Marc Hopman, Croonwolter&dros

Het uitwisselen van kennis vindt vooral plaats rondom het centrale thema ‘De Slimme en Gezonde Stad’, met diverse subonderwerpen als Duurzame Mobiliteit en Gezonde Leefomgeving. “Wij zetten ons in om gebouwen toekomstbestendig te maken en gaan daarbij verder dan verduurzaming. We zijn ervan overtuigd dat we een enorme waarde kunnen toevoegen door omgevingen slim en gezond te maken, zodat gebruikers zich goed voelen en bijvoorbeeld beter hun werk kunnen doen.”

Innovaties voor gezonde omgeving

Die overtuiging zien we onder andere terug in de ontwikkeling van diverse innovaties: een quickscan en de opvolging daarvan maakt technische installaties veilig en duurzaam en de connector extraheert data uit gebouwen om bijvoorbeeld het binnenklimaat te optimaliseren. “Door eenvoudiger data te verzamelen uit gebouwen kunnen we sneller stappen zetten naar een gezonder gebouw. Daarnaast kunnen we door eenvoudiger data te verzamelen uit gebouwen en door de grootte van de portefeuille die we beheren, een enorme bijdrage leveren aan de duurzaamheidsopgave waar we met elkaar voor staan. Ook realiseren gebouweigenaren en facilitair managers zich, zeker in de huidige periode, dat gezondheid een essentiële pijler is in je bedrijfsvoering. We maken het met de connector en het daarbij behorende platform simpel om met de beschikbare gebouwinformatie aan de slag te gaan om te optimaliseren op het vlak van onder andere energie, temperatuur, luchtvochtigheid en fijnstofvermindering.”

Diezelfde data helpt om naast het welzijn ook de beleving van gebruikers te vergroten. Zo kan de app van Croonwolter&dros worden toegevoegd om bijvoorbeeld persoonlijk comfort aan te passen. “De gezondheid van je gebruiker is niet alleen te relateren aan het verminderen van CO 2 , en het verlagen van stofdeeltjes, maar heeft voor een belangrijk deel te maken met hoe je gebruiker het gebouw ervaart. Door een zekere mate van controle te geven en dit te combineren met ‘harde’ data en optimalisatie van het binnenklimaat, laat je de gebruiker optimaal functioneren.”

Duurzaamheid combineren

Die boodschap verkondigt Croonwolter&dros ook tijdens het Verbindingsfestival, met verschillende rondetafelgesprekken en presentaties. “Die kennisdeling is broodnodig, want we moeten nog 35 miljoen vierkante meters gebouwoppervlakte verduurzamen. Wij zullen ingaan op waarom het van belang is om duurzaamheid te combineren met gezondheid en daar in een vroeg stadium al over na te denken. Vanzelfsprekend hebben we het dan niet alleen over nieuwe gebouwen, maar gaan we in het bijzonder in op de kansen van verduurzaming voor bestaand vastgoed. Daar valt zo veel te winnen en daar helpen we graag aan mee.”

Bemachtig je ticket

