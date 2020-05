Hoofdkantoor ASICS krijgt WELL én LEED-certificering

Het nieuwe hoofdkantoor van ASICS in Hoofddorp bemachtigde het WELL Core and Shell Gold certificaat. Hiermee behoort het gebouw aantoonbaar tot de gezondste gebouwen van Nederland. Duurzaam Gebouwd-partner Deerns was lid van het ontwerpteam en verantwoordelijk voor de advisering van de LEED- en WELL-certificeringen én voor het ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Beeld: Via Deerns, Egbertdeboer.com

Het ontwerp is gemaakt door Powerhouse, met als uitgangspunten een geavanceerd, duurzaam en gezond gebouw. Om laatstgenoemde twee aspecten in te vullen werd gekozen voor zowel een LEED- als WELL-certificering. Een bijzondere combinatie, die wereldwijd maar beperkt is toegepast.

Het welbevinden van gebruikers wordt gerealiseerd door optimale luchtkwaliteit, veel daglichttoetreding en een hierop afgestemd kunstlichtontwerp. Daarnaast zorgt een aantrekkelijke trap het gebruik en ontmoeting in het pand. Op deze pagina lees je meer informatie over het project en de duurzaamheids- en gezondheidsmaatregelen. Je kunt ook contact opnemen met WELL AP Bastiaan Beerens.