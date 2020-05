Duurzaam Gebouwd-expert reageert op invoer geluidseisen warmtepompen

Duurzaam Gebouwd-expert Rudy Grevers schreef een vervolg op zijn blog ‘Het geluid van lucht/water-warmtepompen: is de wetgever horende doof?’, dat vorig jaar in de top 3 belandde van meest gelezen blogs op DuurzaamGebouwd.nl. In de nieuwe publicatie geeft hij samen met enkele andere experts van Alklima BV / Mitsubishi Electric zijn visie op de invoer van de geluidseisen voor warmtepompen. Deze visie is gebruikt voor de consultatieronde die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het leven was geroepen ten aanzien van de regeling bepalingsmethode geluid installaties warmte- en koudeopwekking.

Deadline nadert

De intrede staat gepland voor 1 januari 2021, een datum die snel nadert. De reactie kent vele facetten en maakt duidelijk dat op vele terreinen nog uitdagingen liggen. Met de huidige opzet zal deze regelgeving dus niet opleveren wat de wetgever beoogt voor haar burgers en bedrijven. Doelstelling moet uiteraard zijn om duidelijkheid te verkrijgen voor de vraag – en aanbodzijde van de markt, waarbij een redelijke invoeringstermijn wordt gehanteerd. Ook moet er uiteraard een duidelijke normering zijn waarop de eisen zijn gebaseerd en daarnaast dient er oog te zijn voor de betaalbaarheid van de transitie.

Voorstellen en aandachtspunten

Ook heeft het document voorstellen en aandachtspunten, waaronder het bijstellen van de geluidswaarden op basis van marktonderzoek naar praktijkervaring en het opstellen van één EU-richtlijn, om schaalgrootte te doen toenemen en doorontwikkeling van fabrikanten en leveranciers te stimuleren.

Het volledige document lees je hier.