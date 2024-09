“Modulair bouwen is sneller én duurzamer”

De tijd dat modulaire bouw bestaat uit gestapelde zeecontainers met minimale afwerking is al lang voorbij. Tegenwoordig zijn de meeste modulaire woningen bijna niet meer te onderscheiden van traditioneel gebouwde woningen. Met als voordeel; de woningen zijn duurzaam gebouwd en sneller gerealiseerd. Niet geheel onbelangrijk in tijden van klimaatproblematiek en woningnood. “Natuurlijk zijn er ook uitdagingen, stelt Jerry Spanjaard van STIEBEL ELTRON, en die gaan ons allemaal aan. Alleen met samenwerken komt de modulaire bouw verder.”

Voordat Jerry Spanjaard in februari 2024 aan het team modulaire bouw bij STIEBEL ELTRON werd toegevoegd, werkte hij net als zijn collega Pim Snoek in de modulaire bouw. “In die periode kregen we een goed beeld van hoe groot de modulaire bouwmarkt is, welke ontwikkelingen én uitdagingen er spelen en dat modulaire bouw een steeds groter deel van de bouwsector gaat uitmaken. We zijn al 100 jaar een onafhankelijk familiebedrijf en de vakpartner op het gebied van verwarming, koeling, ventilatie, en warm tapwater. Je kunt ons zien als een collega die je niet in dienst hebt, maar die boordevol kennis zit en die jij altijd kan raadplegen om tot een oplossing te komen.”

Het bedrijf ziet de groeiende trend en toenemende specialisatie in de modulaire bouwsector. “Hierin willen we vooroplopen. Want als bedrijf gaan we voor het verbeteren van kwaliteit van leven. En in onze ogen biedt modulaire bouw een oplossing voor de woningnood. Modulaire bouw groeit jaarlijks met 7,6% en vertegenwoordigt inmiddels 15% van de nieuwbouwmarkt,” aldus Jerry. Bovendien zijn de voordelen van modulaire bouw talrijk: van efficiëntie en snelheid tot lagere kosten en een kleinere ecologische voetafdruk.

Uitdagingen en oplossingen modulaire bouw

Jerry licht de voordelen toe: “Bij modulaire bouw worden woningen grotendeels in de fabriek gebouwd, wat de bouwtijd aanzienlijk verkort en de afhankelijkheid van weersomstandigheden minimaliseert. Dankzij geavanceerde machines worden leidingen en elektra al op de juiste plek geplaatst, wat de kans op fouten vermindert en faalkosten verlaagt. Dan wil je een installatie die daarbij past. Mijn collega engineers voeren standaard een check uit: voldoet de installatie aan het Bouwbesluit en is de installatie juist gemoduleerd? Zo voorkomen we faalkosten verderop in het proces en gaan we voor een installatie die zorgeloos comfort biedt.”

Een binnenopstelling van de HM Trend.

Jerry’s achtergrond in de modulaire bouw, gecombineerd met zijn persoonlijke passie voor duurzaamheid, maakt hem de perfecte collega op afstand voor modulaire bouwers. Zij kunnen volgens Jerry zowel technisch als bouwkundig meepraten. Jerry vervolgt: “Als je binnen modulaire bouw twee vierkante meter moet inleveren voor een installatie op een totaaloppervlakte van twintig vierkante meter, dan zijn dat dure meters. Daarom wil je zo ruimtebesparend werken. Daarvoor hebben we verschillende ruimtebesparende oplossingen. Dat levert netto meer woonoppervlakte op en levert op die manier direct meerwaarde.”

Innovaties voor modulaire bouw

STIEBEL ELTRON heeft zijn assortiment afgestemd op de specifieke behoeften van de modulaire bouw. “Met onze achtergrond in deze sector en de kennis van onze engineers komen Pim en ik altijd tot een passende oplossing of een duidelijk antwoord. Zo hebben we specifiek voor gestapelde modulaire bouw bijvoorbeeld de WS-DUO ontwikkeld, een compacte unit die in de fabriek wordt geassembleerd en eenvoudig ter plaatse kan worden geïnstalleerd. Hiermee kunnen appartementen individueel verwarmd en gekoeld worden, zonder in te boeten op kwaliteit of comfort. Een andere oplossing die we kunnen aanraden in de modulaire bouw is de compacte boiler PSH 80L/120L. Deze kun je koppelen aan een warmtepomp. Dit zorgt ervoor dat je een hoog rendement kunt halen met een compacte boiler op tapwater door de lage tapvraag en laag stilstand verlies. Het rendement van onze warmtepompen is tevens hoog, je kunt zowel de compacte boiler en het binnendeel op hoogte aan de wand hangen waardoor er meer vloer oppervlak beschikbaar blijft in de technische ruimte voor bijvoorbeeld een wasmachine.”

De WS-DUO, een compacte unit die in de fabriek wordt geassembleerd en eenvoudig ter plaatse kan worden geïnstalleerd.

Oproep aan de markt

Jerry heeft een duidelijke boodschap voor modulaire bouwers: “Betrek ons vanaf het begin in het proces. Zo kunnen we samen met onze ervaren Sales Engineer Lion Hendriks zorgen voor de meest ideale en duurzame oplossingen die voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Wij beschikken over de expertise op het gebied van installaties en willen graag langdurige samenwerkingen aangaan om de modulaire bouw naar een nog hoger niveau te tillen.

Zo zorgen we ervoor dat de installaties voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en bijdragen aan duurzaam comfort, een van onze drie kernwaarden.”

Tekst: Peter Bekkering, Beeld: STIEBEL ELTRON

De drie Kernwaarden van STIEBEL ELTRON



1. Kennis – Verbinding door het delen van expertise.

2. Persoonlijk – Onze persoonlijke aanpak maakt het verschil.

3. Comfort – Ervaar het ultieme comfort van de toekomst.