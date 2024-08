Kennisdocument over verduurzaming woningen met netcongestie

Een kennisdocument laat zien welke mogelijkheden er zijn om woningen te verduurzamen binnen de kaders van netcongestie. Welke kansen zijn er, als duidelijk wordt dat er geen verzwaring van de installatie mogelijk is? En hoe pak je verduurzaming van woningen aan, mét behoud van wooncomfort én een lagere energierekening?

Om woningen voor te bereiden op de energievraag nu en in de toekomst brengt ABB een kennisdocument uit, om in te spelen op behoeften van consumenten om een lagere energierekening te bereiken, maar wel allerlei elektrische apparaten te gebruiken. Daarnaast is inzicht in energiestromen steeds belangrijker, om vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te stemmen en het mogelijk te maken om te verduurzamen, ook met de beperkte ruimte op het energienet in gedachten.

Energie- en kostenbesparing

In het kennisdocument ontdek je dan ook hoe energiemanagement tot kostenbesparing en energiebesparing leidt. Ook geeft het document een aantal voorbeelden van hoe je binnen netcongestie toch verduurzaming kunt doorvoeren. Daarnaast krijg je een aantal praktijkadviezen en -voorbeelden.

Download hier het kennisdocument ‘Optimaal omgaan met energie in woningen: hoe doet u dat?’.