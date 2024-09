“In energietransitie verder kijken dan standaard hybridesysteem”

Dat kabinet Schoof de verplichte installatie van een warmtepomp vanaf 2026 heeft afgeschaft, vindt Michel Swart van ATAG Verwarming enerzijds jammer maar eigenlijk ook niet zo verkeerd.

“Hybride systemen zien we als duurzame oplossing voor onder meer woningen”, trapt Michel af. “En met die systemen kunnen we ook inspelen op een thema als gezondheid.” Hij geeft aan dat lang niet iedere woning, ook niet op de middellange termijn, geschikt is voor een all electric-installatie. Dit geldt in Nederland voor miljoenen woningen uit de jaren 70, 80 en 90 en die moeten we ook verduurzamen. Je kunt mensen niet verplichten om een ‘all electric’-installatie van duizenden euro’s aan te schaffen”, vindt Michel. In hybride oplossingen ziet de leverancier van cv-ketels en warmtepompen, dat deel uitmaakt van de Italiaanse groep Ariston Group, een belangrijke oplossing. “Wij willen de beste leverancier van hybridesystemen van Nederland worden.”

Daarbij kijkt Swart verder dan enkel het standaard hybridesysteem. “Dat is de bekende combinatie van een cv-ketel met een warmtepomp. Wij willen graag breder kijken naar hybridesystemen, door bijvoorbeeld een cv-ketel te combineren met een warmtepompboiler. Dat doen we voor een hoog rendement op warm tapwater. Daarnaast zien we een warmtepomp met een losse warmtepompboiler als een hybride combinatie. De warmtepompboiler, die een veel hoger rendement heeft, is er dan enkel om tapwater te verwarmen. Verder is het mogelijk om een cv-ketel met zonnecollectoren te combineren, waarbij de collectoren het water voor de cv-ketel verwarmen.”

Samenwerkingen

ATAG Verwarming maakt ook graag gebruik van haar zusterbedrijven. Zo is het verwarmingstechniekbedrijf Elco sinds 2001 onderdeel van Ariston Groep en voor het klimaatsysteembedrijf Brink is dit het geval sinds 2022. “Elco richt zich eigenlijk op de utiliteit en industrie, maar dankzij onze samenwerking kunnen we bijvoorbeeld amateurvoetbalclubs helpen in hun zoektocht om te verduurzamen”, legt Swart uit. “Dat kan bijvoorbeeld door een hoogrendements cv-ketel te combineren met warmtepompboilers. De boilers verwarmen het douchewater tijdens trainingen en wedstrijden en tijdens toernooien krijgen de boilers hulp van de cv-ketel.”

De samenwerking met Brink Climate Systems zorgt ervoor dat ATAG Verwarming een nieuw segment kan opzoeken. “Vanwege het positieve effect op de gezondheid wordt ventilatie steeds belangrijker en Brink biedt hoogwaardige ventilatiesystemen aan. Door onze warmtepompen met de systemen van Brink te combineren, kunnen we lucht verwarmen en koelen met een warmtepomp.”

Gezondheid

Ook voor ATAG Verwarming is gezondheid een steeds belangrijker thema aan het worden. De leverancier zal volgend jaar de transitie maken om het synthetische koudemiddel R32 in hun warmtepompen te vervangen door het milieuvriendelijkere middel propaan. “We komen in januari met een nieuwe warmtepomp op de markt onder de naam ‘Premion’, die werkt met propaan als koudemiddel. Die warmtepomp is wel alleen geschikt voor de all-electricmarkt”, vertelt Swart. Daarnaast introduceren we eind 2025 een warmtepomp, ook met propaan als koudemiddel, die vooral voor de installatie- en onderhoudsmonteur veilig en dus gezond is. De Interion-warmtepomp komt op de plek waar de monteur al gewend is te werken. We halen de buitenunit naar binnen, die naast de cv-ketel komt te hangen en als hybride of als all electric toepasbaar is. Verder zijn we van plan om volgend jaar voor al onze warmtepompboilers naar propaan over te stappen.”