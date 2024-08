Samenwerkingen netbeheerder en bouwbedrijven voor netuitbreiding

Drie bouwbedrijven en netbeheerder TenneT sloten een overeenkomst voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Een uitbreiding van het net staat op veel wensenlijsten, onder andere om vanwege de mogelijkheden rondom het verduurzamen van gebouwen. Hierbij vragen bedrijven vaak een zwaardere aansluiting aan, bijvoorbeeld voor de opwek van duurzame energie of toepassing van warmtepompen.

De overeenkomst is gesloten tussen BAM, Strukton en VolkerWessels, meldt TenneT.nl. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van vier jaar, met drie verleningsopties van twee jaar en een maximale waarde van 2,5 miljoen euro. Volgens TenneT, dat in de eerste zes maanden van 2024 al 4,6 miljard euro investeerde in netuitbreiding en -onderhoud, is een aanzienlijke uitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk.

Investeringen

“De snelle groei van het aantal windmolens en zonnepanelen en de verdere groei van de vraag naar elektriciteit door verduurzaming van industrie, bedrijven en consumenten vereisen onder meer een snelle uitbreiding van het transportnet. TenneT zet zich hier dagelijks voor in en investeert de komende 10 jaar zo'n 60 miljard in het Nederlandse hoogspanningsnet”, aldus de netbeheerder.

Knelpunten oplossen

De komende jaren wordt een groot aantal bovengrondse hoogspanningslijnen opgewaardeerd, om knelpunten in het hoogspanningsnet te voorkomen. TenneT geeft aan dat met deze ingreep minimaal dertig procent meer elektriciteit getransporteerd kan worden. De komende tien jaar gaat het om 600 kilometer en in diezelfde periode wordt 400 kilometer aan nieuwe hoogspanningslijn gerealiseerd.