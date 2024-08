Drie stappen voor energie-efficiënte gebouwen

Om aan de EU-richtlijn voor energie-efficiëntie in gebouwen te voldoen stelde de overheid subsidies beschikbaar. Deze zijn niet alleen voor grote, maar ook voor kleine bedrijven beschikbaar. In dit artikel belichten we drie stappen om naar energie-efficiënte gebouwen te komen.

Het uitvoeren van renovatiemaatregelen zoals het aanpakken van de installatietechniek of bouwkundige maatregelen vormen een uitdaging voor bedrijven. Dat komt onder andere door kostendruk en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Om investeringen te stimuleren ondersteunt de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) de inzet op onder andere zonneboilers en warmtepompen.

Tobias Thelemann, product manager voor mechanische componenten en elektrische installaties bij reichelt vertelt: “Uit ons onderzoek blijkt dat 32 procent van de Nederlandse bedrijven gefrustreerd is door te hoge energiekosten. En 42 procent geeft aan dat deze kosten hun concurrentiepositie bedreigen.”

Energieaudit plannen

Daarop geeft reichelt drie stappen om energie-efficiëntie te bereiken. De eerste is om een energieaudit te plannen. Sinds 1 januari 2023 is de periodieke energie-auditverplichting (EED) ingesteld, uitgevoerd door specialisten. Voor de inspectie van niet-residentiële gebouwen biedt RVO daarom ondersteuning aan.

Warme jas

Een tweede stap is het zorgen voor een warme jas, door middel van goede isolatie. Volgens reichelt kan goede isolatie een doorslaggevende factor zijn bij het verhogen van de energie-efficiëntie in gebouwen. RVO geeft aan dat in 2024 ongeveer 82 procent van de daken, 74 procent van de gevels en 65 procent van de vloeren in Nederland geïsoleerd zijn. Vooral isolatie van muren, daken en ramen en vervanging van buitendeuren en poorten worden in Nederland gestimuleerd. Bij gebruik van biobased isolatiemateriaal zoals hout, vezelhennep en vlas wordt er een extra bedrag per vierkante meter aan subsidie toegekend.

Optimaliseren verwarming

De derde en laatste stap die reichelt benoemt is het optimaliseren van de verwarming. Bedrijven kunnen subsidies aanvragen voor het optimaliseren van verwarmingssystemen die ouder zijn dan twee jaar. Voor systemen op fossiele brandstoffen geldt dat ze niet ouder mogen zijn dan twintig jaar. De subsidie kan gebruik worden voor bijvoorbeeld vervanging van verwarmingspompen. Verder kunnen bedrijven subsidies krijgen voor het isoleren van leidingen, evenals het installeren van paneelverwarmingen, lage temperatuur-radiatoren of warmteopslagunits.