Pascal Smet: 'We zijn een grote vergissing aan het rechtzetten'

Brussel heeft een transformatie ondergaan van autostad naar een stad voor mensen. En dat was hard nodig, vindt verantwoordelijk staatssecretaris Pascal Smet: “We hebben de grootste vergissing rechtgezet”, zegt Smet doelend op het faciliteren van de auto in de stad.

Zonder slag of stoot is de transformatie naar een stad voor mensen zeker niet gegaan. “Er was veel weerstand, op een gegeven moment ontving ik zelfs persoonlijke bedreigingen”, vertelt Smet. “Toch merk je dat als de veranderingen zijn doorgevoerd mensen al heel snel hun mening wijzigen.” De mentaliteit van de Brusselaars moest daarvoor terug naar die van de negentiende eeuw toen de auto het straatbeeld nog niet overheerste, zegt Smet. “We zijn de grootste fout aan het rechtzetten nu. Dat is het faciliteren van de auto in onze stad. Mede door Expo Brussel in 1958 veranderde de mentaliteit. Er werden viaducten en tunnels aangelegd om meer autoverkeer mogelijk te maken. Inwoners gingen vervolgens ook met de auto naar bijvoorbeeld de bakker.”

Veel veranderd

De laatste twee jaren is er veel veranderd in Brussel. De pleinen in de Belgische hoofdstad zijn autovrij gemaakt. Daarnaast werd er geïnvesteerd in nieuwe fietspaden, betere ov-verbindingen en zijn er nieuwe stadsparken aangelegd. “De leef- en luchtkwaliteit is enorm verbeterd. Daarnaast maken we ontmoeting mogelijk in de openbare ruimte en is er meer ruimte voor spelende kinderen. We hebben het aangedurfd om mensen mee laten dromen over een ideaalplaatje en hebben bewust geluisterd naar inwoners die normaal niet aan het woord komen.”

Inzien wat het oplevert

In het begin waren de meeste inwoners tegen de plannen van Smet. “Mensen moeten gaan inzien wat het oplevert. Een mening wordt dan snel bijgesteld.” Hij komt met een treffend voorbeeld om dit te illustreren. “We hadden plannen voor de aanleg van een tramverbinding. Veel inwoners vonden deze verbinding overbodig. Echter, een week na de opening hebben we de frequentie al moeten verhogen omdat trams overvol zaten. Ik gebruik dit voorbeeld altijd bij andere projecten om mensen mee te krijgen in de beslissingen die we nemen.”

