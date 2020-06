Video: Hoe maak je de kanteling naar Parisproof gebouwen?

We selecteerden een aantal video’s voor je uit het Verbindingsfestival die je wellicht interessant vindt. De eerste in de reeks is de keynote van Paul Greving van Croonwolter&dros, die je meer vertelt over wat er nodig is om Parisproof gebouwen te realiseren.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Greving is divisiedirecteur utiliteit bij Croonwolter&dros en vertelt je in zijn keynote meer over de routes naar een toekomstbestendige vastgoedvoorraad. Daarbij haalt hij het terugdringen van de CO 2 -uitstoot aan en het omlaag brengen van het energieverbruik in kantoorgebouwen. Verder gaat hij in op de mogelijke samenwerkingen tussen partijen om deze ambities te realiseren.

De bijdrage van Greving vind je bovenaan deze pagina: klik op de video om hem te bekijken.