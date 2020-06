Zoeken naar de balans tussen omgevingsmanagement en technisch management

Wat is er nodig om vanuit een intrinsieke motivatie en oprechte intentie samen te werken aan een gemeenschappelijk doel binnen een project of bedrijf? Dat is een van de vragen uit een nieuw onderzoek van PRO6 managers. Doe ook mee en vul de enquête in!

Vanuit PRO6 managers zijn Twan Smitskamp en Nancy Tjon-En-Fa, in samenwerking met Duurzaam Gebouwd, een onderzoek gestart naar de balans tussen omgevingsmanagement en technisch management. Met dit onderzoek hopen zij meer helderheid te krijgen rondom bepaalde vraagstukken en knelpunten in omgevingsmanagement, om zo de gehele sector verder te helpen.

De focus ligt op ‘operationeel omgevingsmanagement’: de praktische uitwerking van omgevingsmanagement, waarbij kaders achterwege worden gelaten en wordt gekeken naar wat wij (mensen, bewoners, managers, specialisten, et cetera) nodig hebben om vanuit een intrinsieke motivatie en oprechte intentie samen te werken aan een gemeenschappelijk doel binnen een project of bedrijf.

Hiermee valt dit onderzoek in één lijn met de doelstelling van PRO6 managers om Samen Beter te Bouwen, en de missie van onze partner Duurzaam Gebouwd om te Communiceren, Verbinden en Activeren.

Hoofdvraag

In dit onderzoek hebben wij de volgende hoofdvraag opgesteld:

In welke mate zijn omgevingsfactoren brandstof voor, of bepalend in de technische oplossing in bouwprojecten? En hoe kan de balans tussen omgevingsfactoren en technische oplossingen worden geoptimaliseerd?

Wij zullen naast deze digitale enquête, die ongeveer 10 minuten in beslag neemt, ook (digitale) diepte-interviews houden, waar je van harte voor wordt uitgenodigd. Je wordt verder ook uitgenodigd voor het geven van feedback, mocht je iets opvallen of mocht er iet zijn dat je je afvraagt. Met deze feedback kan het onderzoek mogelijk nog relevanter worden gemaakt en zo de sector van benodigde informatie voorzien.

Smitskamp en Nancy Tjon-En-Fa staan dus open voor vragen, feedback of een (digitaal) kopje koffie!

Start nu het onderzoek en vul de enquête in.

PRO6 managers verwacht medio november 2020 de onderzoeksresultaten met iedereen te kunnen delen.