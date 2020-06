‘Gemeenten en aannemers moeten nu met Wkb-pilots starten’

Het uitstel van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw doet de sector pijn. De oplossingen liggen niet voor het oprapen. Verder speelt ook een tekort aan ervaring met de kwaliteitsborging en aan gekwalificeerde kwaliteitsborgers de bouwsector parten.

Op 1 januari 2022 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet verplicht bedrijven de technische toets voor het bouwdossier te laten beoordelen door zogenoemde kwaliteitsborgers. Albert Vos, oprichter en CEO van De Borgermeester, stelt dat deze privatisering alleen succesvol kan verlopen als gemeenten en aannemers nu aan de slag gaan met Wkb-pilots, waarbij de kosten voor de kwaliteitskeuringen eerlijker moeten worden verdeeld. Bij een tekort aan gekwalificeerde kwaliteitsborgers zullen veel bouwprojecten vertraging gaan oplopen.

Ervaring voor keten

“Ik roep aannemers en gemeenten op om een Wkb-pilotfase te starten, zodat de keten ervaring met de Wkb krijgt”, aldus Vos (foto rechts). “Hierdoor wordt duidelijk waar de informatiebehoefte ligt en wordt voor iedereen duidelijk op welke manier projecten beoordeeld worden. Ook is het essentieel dat er tijdig met de kwaliteitsborging gestart wordt. Als de ontwerpfase te ver gevorderd is, ontstaat het risico dat de kwaliteitsborging niet meegenomen wordt in de totaalprijs. Zo draait de aannemer uiteindelijk op voor de kosten van de kwaliteitsborging.”

De oprichter van De Borgermeester stelt dat het redelijk zou zijn om een subsidie voor de Wbk in het leven te roepen. “In feite is de Wkb een privatisering: gemeenten dragen de verantwoordelijkheid voor de keuring over aan de markt. Door een subsidie aan deze keuring te koppelen, worden de kosten eerlijker verdeeld. Denk bijvoorbeeld aan een korting op de bouwleges. Alleen door middel van een ketensamenwerking wordt de Wkb een succes.”

Bedreiging woningmarkt

Het zorgvuldig toetsen van bouwplannen is essentieel en dus vanaf 2022 ook wettelijk verplicht. Kwaliteitsborgers hebben oog voor het hele proces van een bouwtechnische toetsing en dienen het belang van het project en alle betrokkenen. Het bedrijf van Vos is een van de eerste, gecertificeerde kwaliteitsborgers. Op dit moment zijn er ongeveer honderd mensen in Nederland die als kwaliteitsborger aan de slag kunnen, terwijl er over anderhalf jaar achthonderd nodig zijn.

“Laten we ervan uitgaan dat we in hetzelfde tempo doorbouwen”, vervolgt Vos, “wat gezien het woningtekort wenselijk is. Bouwplannen voor bijvoorbeeld nieuwbouw, uitbouw en verbouwingen, hebben een borger nodig. Zijn er niet genoeg kwaliteitsborgers, dan lopen veel bouwvergunningen vertraging op. Dat zou het woningtekort alleen maar groter maken.”

Over de meerwaarde van de Wkb vertelt Remko de Boer (foto rechts), kwaliteitsborger bij De Borgermeester: “Nu werken we als kwaliteitsborger nog in dienst van gemeenten, maar vanaf 2022 doen we een technische toets op basis van het bouwbesluit voor aannemers. Zo keuren we de constructieve veiligheid en de brandveiligheid van het gebouw. Met deze privatisering stijgt de kwaliteit en wordt er onduidelijkheid weggenomen. Nu keurt de gemeente bepaalde plannen nog goed, maar wordt de uiteindelijke constructie nog wel eens gewijzigd. Dat brengt risico’s met zich mee. Door de aannemer verantwoordelijk te maken, neemt de bouwkwaliteit hopelijk toe.”

Bron: De Borgermeester

Foto boven: Shutterstock

Lees ook: Gaat uitgestelde wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?