‘LiFi biedt meer internetveiligheid dan wifi’

Door het toegenomen thuiswerken zijn videoverbindingen steeds belangrijker, heeft Signify gemerkt. “Videoverbindingen vragen stabiliteit van internetverbindingen en LiFi kan hiervoor zorgen. Maar de meeste aandacht komt vanuit de bankensector en overheden, omdat een verbinding via verlichting voor meer veiligheid zorgt tegen hackers.”

Beeld: Signify

Het is opvallend hoe weinig grootschalige internetstoringen de afgelopen weken hebben plaatsgevonden, ondanks dat we in groten getale thuiswerken. Toch zijn er wel klachten, met name over de stabiliteit van de verbinding. Dat merkt althans Ed Huibers. Hij werkt als commercieel directeur voor Signify, het voormalige Philips Lighting. “Waarschijnlijk komt dat door mijn functie, maar ik hoor regelmatig van mensen uit mijn omgeving dat ze de internetverbinding niet stabiel genoeg vinden en dat ze hogere internetsnelheden wensen. Dat komt waarschijnlijk omdat veel mensen gebruikmaken van videoverbindingen tijdens vergaderingen.”

TruLifi van Signify kan data overdragen via zowel ledlampen als ingebouwd infraroodlicht. “Ik merk de afgelopen weken dat medewerkers en mensen van locaties voor flexibele werkplekken, zoals hotels, zich vooral afvragen hoe het nieuwe werken eruit zal gaan zien. Blijkbaar vinden we dat een videoverbinding hierbij hoort, maar daarvoor zijn wel hoge en stabiele snelheden nodig. Met LiFi kunnen we snelheden halen tot 250 megabit per seconde, terwijl de maximum snelheid van wifi vaak op 100 megabit per seconde ligt.”

Veiligheid

Toch vormen die locaties niet de voornaamste markt voor Signify, vertelt Huibers. “Wat voor veel bedrijven het meest aanspreekt, is de internetveiligheid die LiFi biedt tegen hackers. Een LiFi-verbinding blijft beperkt tot de ruimte waarin de verlichting brandt, omdat het licht niet door muren kan gaan in tegenstelling tot een wifi-verbinding. Als iemand in een LiFi-verbinding wil hacken, zal hij zich in de ruimte zelf moeten bevinden.”

Deze veiligheid heeft de interesse gewekt van onder meer de bankensector in Frankrijk. “In directiekamers worden in die sector veel vertrouwelijke beslissingen genomen, die ze het liefst binnenskamers willen houden. Dat maakt een LiFi-verbinding interessant en dit kan ook gelden voor overheden.”

Ook voor de industrie kan een LiFi-verbinding voor een oplossing zorgen, zegt hij. “Het voordeel van LiFi is dat we hiermee ruim 100 m2 kunnen afdekken. Hierdoor zijn in een grote fabriekshal geen wifi-versterkers meer nodig.”

Alle soorten internetverbinding

Ondanks de stijgende populariteit verwacht Huibers niet dat LiFI de internetverbindingen via wifi, 4G en 5G volledig zal vervangen. “Ik verwacht dat alle vormen van verbinding een plaats gaan krijgen. Dan dienen de techniek in nieuwere laptops, smartphones en tablets hierop te worden aangepast: als mijn smartphone in mijn broekzak zit, kan hij geen LiFi-verbinding maken. Maar wel een wifi-verbinding maken. Daarom werken we onder meer samen met studenten en onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven.”

Ook de wensen van de bedrijven spelen een belangrijke rol, maar dat ligt volgens Huibers met name op het gebied van het ontwerpen. “We verkopen nu één soort ledlamp die ook beschikt over infraroodlicht. Het kan natuurlijk zijn dat een bedrijf andere ontwerpwensen heeft. Daar luisteren we naar.” De eerste ledlampen met LiFi-verbinding hangen sinds november 2019 in het Philips Stadion, laat hij weten. “Ook de vastgoedsector in Nederland heeft al naar de mogelijkheden geïnformeerd.”