Verduurzaming van monumentale gebouwen tijdens Real Estate Futureproof

Om stipt 09.00 uur vanochtend klonk het startschot voor de eerste dag van online vastgoedbeurs Real Estate Futureproof. Direct na de eerste twee keynotes gingen de rondetafelsessies los. Een van de eerste sessies die op de rol stond was ‘Energy management voor historische gebouwen’, waar de verduurzaming van monumentale panden centraal stond.

Monumentale panden duurzamer, het kan nú al!

Marco Dorjee en Kris van Daele van Gadgeon Europe gingen in op deze urgente opgave. “Er zijn in Nederland meer dan 63.000 rijksmonumenten”, begint Van Daele. “Behoud van culturele waarde en (on)mogelijkheden van aanpassingen aan bijvoorbeeld de gevel en ramen zijn interessante uitdagingen voor dit vastgoed.”

Toch kun je stappen zetten in verduurzaming volgens Van Daele, óók zonder de gebouwschil aan te pakken of renovaties door te voeren. “Dat doen we bijvoorbeeld met de Gadgeon Delpheon, dat monitoring, controle en optimalisatie mogelijk maakt. De uitdaging is draadloze verbindingen, want bekabeling is in erfgoed vaak een no-go. Gelukkig kun je met dit soort oplossingen nú al stappen zetten in verduurzaming.”

De Nieuwe Maaskant is duurzaam, slim én gezond

Het was volop kennisdelen tijdens tientallen rondetafelgesprekken tijdens Real Estate Futureproof. Een van de sessies ging in op de verduurzaming van een gemeentelijk monument De Nieuwe Maaskant in Rotterdam. Wietse Walinga van Smart Workplace ondervroeg Marc Hopman van Croonwolter&dros en Maurice Verkerk van VORM om alles te weten te komen over deze eyecatcher.

Het monument aan de Schiehaven van Rotterdam wordt gerevitaliseerd: duurzaam, slim en gezond zijn de uitgangspunten. Vanwaar die keuze voor renovatie? “Het duurzaamste wat je kunt doen is van het bestaande gebouw iets nieuws maken”, vertelt Verkerk. Het meest recente wapenfeit is dat op het bestaand gebouw in juni een vierde etage is geschoven, prefab.

De uitdaging schuilt in het gebouw eronder. “We passen onder andere een circulair klimaatplafond dat twee keer zo veel koeling afgeeft dan regulier”, geeft Hopman aan. “Daarnaast plaatsten we sensoren en meten we bijvoorbeeld luchtkwaliteit. Een app analyseert gegevens en medewerkers van VORM kunnen meldingen maken om verder te optimaliseren.”